許多人都會有這樣的苦惱，就是想外出旅遊時，擔心寄養中心待貓咪不夠好。 北京便有位知深貓奴，深感寄養中心服務不夠好，決心自資開貓酒店，希望為寄養貓咪提供舒適的生活環境，成為貓咪的第二個家。

北京姑娘喜東東養貓有20多年了，她的表弟爪爪也是資深貓奴，這對瘋狂愛貓的表姐弟，把北京郊區一棟舊廠房，改成了一家給貓住的五星級酒店。36間房，挑高2米，貓砂、跳躍板、旋轉門、高級貓罐頭樣樣都有，陪吃、陪玩，還能做美容美甲，主人只需要拎「貓」入住就好，貓在這裡住得比人還開心！

資深貓奴舊廠房改成了一家給貓住的五星級酒店。（一条提供）

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The Cutest Guests Ever

史上最萌的客人

陪吃、陪玩，還能做美容美甲。（一条提供）

CatPlus@Beijing

只給貓咪住的五星級酒店

我是喜東東（圖左），是一個養了20年貓的資深貓奴。（一条提供）

我是喜東東，是一個養了20年貓的資深貓奴，小時候的夢想就是做個動物飼養員。弟弟爪爪也特別愛貓，我們倆一共收養過4隻流浪貓。

以前我一出差，就會把貓咪放到寄養中心，但寄養中心只是給貓一個房間，甚至只是一個籠子，貓吃不吃，喝不喝，都不會太關注。貓就經常會染上一些呼吸道疾病，也會變得抑鬱。所以我們就想造一個專業的貓咪酒店，安全、健康、舒適，讓那些寄養貓咪的主人放心。

酒店原本想開在北京市中心的，方便大家送貓過來。但很多店面都是臨街的，比較嘈雜。我跟我弟弟是比較靜的一類人，又覺得鳥語花香的環境適合小動物，於是就在通州找到了這個340平米的廠房。

貓特別喜歡曬太陽，我們就把陽光最大程度地引進來。但是陽光直射的話，又會刺激到貓咪的眼睛，對牠的毛發也不好，就把木門設計成木條狀，陽光從隙縫裡照進來，貓就會很舒服，很享受。

每個房間挑高2米，共有36個房間，最大的房間有4平米。每間都有一個三層的跳躍板，貓咪最喜歡在上面跳來跳去了，這樣對牠們的身體也有好處。

我們還設計了連通房，中間的門可以旋轉，最適合互相之間比較熟悉的貓咪。

爬架上面還有一些小房間，是為那些敏感膽小的貓咪設計的，牠們躲進去就會有安全感。

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每間都有一個三層的跳躍板，貓咪最喜歡在上面跳來跳去了。（一条提供）

我們還設計了連通房，中間的門可以旋轉，最適合互相之間比較熟悉的貓咪。（一条提供）

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貓到了一個新環境，會比較敏感，之前有個寄養的小貓， 一直不怎麼喝水。貓缺糧食沒關系，但缺水不行，就容易得腎上面的一些疾病，然後泌尿系統感染。所以我就一直觀察牠，把水放到最靠近牠的地方，看到牠喝了半碗，這才放心。

我們對通風的要求也很高，因為空氣一悶，貓就容易感染呼吸道疾病。另外，每個房間都安裝了攝像頭，方便主人隨時看到自己的貓咪，貓咪聽到攝像頭裡傳來主人的聲音，也會很有安全感。

貓到了一個新環境，會比較敏感。（一条提供）

酒店有一間美容室，專門用來給貓咪梳毛、剪指甲，甚至還會做個「馬殺雞」，讓牠們享受五星級的Spa待遇。我們鼓勵主人自己帶食物來，貓咪吃到熟悉的食物，不會鬧肚子，也有安全感。

我們也提供4種市面上常見的貓糧，以及一些罐頭，會按照主人的要求喂食。給貓咪喝的水也是瓶裝飲用水。

愛玩的貓咪也不用怕悶，酒店裡有5隻我弟弟自己養的貓咪，比如大菠蘿，牠是酒店的CEO，早晚都跟着爪爪一起巡邏，順便照顧新來的小伙伴們。

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【貓奴】養貓20年！北京女打造五星級「貓酒店」 主人放心去遊行（一条提供）

每個房間都安裝了攝像頭，方便主人隨時看到自己的貓咪。（一条提供）

這隻正在享受「馬殺雞」（Massage）的美短貓咪。（一条提供）

我們鼓勵主人自己帶食物來，貓咪吃到熟悉的食物，不會鬧肚子，也有安全感。（一条提供）

大菠蘿，牠是酒店的CEO，早晚都跟着爪爪一起巡邏。（一条提供）

開一家貓酒店，比開一家真正的酒店更辛苦。早上先通風、消毒，然後添貓糧、換水，再來給貓梳毛、剪指甲，下午怕牠們太悶，要陪各位貓小主玩耍，唯一可以休息的時間是中午，因為這是貓咪們的午睡時間。

我們做的這些，雖然不一定能超越貓原有的主人，但希望至少，能把這裡變成牠們的第二個家。

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