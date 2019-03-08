【真情流露】狗同伴疑遭車撞斃　狗狗守護屍體寸步不離

日前，台灣有網民在車來車往的公路上看見一頭流浪狗呆呆站著，原來牠是為了守護旁邊死去的同伴。該網民立刻施以援手，並將事件分享至Facebook，引來其他網民大讚狗狗有情有義。

台灣桃園市一名梁姓網民上週五（1日）在其Facebook分享了一個令人心酸的故事，引起迴響。梁姓網民指當時他駕車駛經一條高速公路，接著他瞄到公路旁似乎坐著一頭白色的狗狗。他立刻下車查看，赫然發現白狗旁邊有一具死去的黑狗屍體。白狗無助地四處張望，似乎是在守護同伴，並等待有人伸出援手。

白狗在死去的黑狗屍體守著。（Facebook@梁志維）

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目擊者嘆白狗有情有義

梁姓網民見狀，不禁大嘆白狗實在很忠心及有情有義。白狗身上雖有狗鍊，但附近不見有人。梁姓網民決定把白狗帶走，同時他亦自費火化了黑狗遺體。他隨即帶白狗到診所檢查及結紮，還為牠起名為「小白」。獸醫指「小白」年約3歲，是一頭雄性狗狗。從照片中可看出「小白」並沒明顯傷勢，梁姓網民大讚牠很乖很聰明。

網民大讚「小白」很乖很聰明。（Facebook@梁志維）

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現時「小白」正在診所暫住，等待被領養。梁姓網民將事件分享至Facebook後迅速引來逾百網民留言，更有人大讚「小白」是「有情義又忠心可愛的孩子」。另外，也有網友發現「小白」身上綁有狗鍊，懷疑被棄養，怒斥原主人在高速公路上棄狗一舉冷血殘忍。