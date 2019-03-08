【超專業】警犬睡夢中被吵醒秒入狀態　表現獲網民激讚

警犬受過嚴格訓練，不論是服從性抑或警戒性均極高。美國一頭警犬在熟睡期間，突然被領犬員吵醒。反應極快的警犬立刻醒來，數秒後已進入警備狀態，獲領犬員大讚；而牠乖巧的反應亦融化了網民的心。

很多國家都會訓練警犬，以便執行不同任務，美國威斯康辛州東部城市Oshkosh的警隊也不例外。他們養了一頭名叫「Odin」的德國牧羊犬作為警犬，與他們攜手撲滅罪案。

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上月中，領犬員再次帶Odin執勤。當他們在車上休息時，領犬員忽發奇想，決定給Odin一個考驗。正當Odin正在車廂內熟睡之際，領犬員突然大叫，假裝有突發事件發生。Odin聽到他的叫聲，馬上醒來並一臉迷茫地探出頭。短短數秒後，Odin低鳴了一聲，表示已進入執勤中的警戒狀態。領犬員見狀，立刻欣喜地摸了摸Odin的頭以示鼓勵。

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Odin迅速且專業的反應不僅贏得了領犬員的讚美，更擄獲了一眾網民的心。網民們紛紛讚揚牠可愛和乖巧，即使突然被吵醒也沒有發怒。警員們早就為Odin開設了Instagram帳戶，紀錄牠非執勤時段的可愛一面，目前已有逾萬人追蹤。