【寵物行街街】3月寵物市集　逛手作攤檔同時欣賞畫展

撰文：何穎琪
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這個周末（3月9至10日），「兩個女生合作社」將在D2 Place舉辦「寵物派對」，寵物主人可帶寵物一起行街街。
是次市集有多個特色手作攤位，如3D列印飾品及環保寵物屋，另一賣點是與本地插畫師Milk DoNg合作的「凶案現場」原畫展。當天場內亦設「阿棍屋」領養專區，其他活動還有寵物旅遊講座及寵物面相學分享等，切合不同人寵的需要。
寵物市集又來了！除了擺賣手作，這次市集更邀請了本地插畫師Milk DoNg作「凶案現場」原畫展，希望提高大眾愛護動物的意識。畫展主題為還原動物被害的情況，令觀眾更切身感受動物的痛苦。場內還有多個攤檔、不同講座及領養專區，切合不同寵主的需要！
《寵物派對》市集詳情
日期：2019年3月9至10日
時間：中午 12 時 至 晚上 8 時
地點：荔枝角 D2 PLACE ONE 2樓 The Space （荔枝角地鐵站D2出口）
按圖看畫展精彩作品↓↓↓↓↓↓↓
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市集內有不同種類的攤檔，售賣產品多元化，如寵物食品、3D列印飾品、環保寵物屋、各款精品等等。逛完了市集，寵主們還可參加場內的精彩講座，包括寵物健康講座、寵物保險及旅遊分享會及寵物面相學分享。
場內有攤檔售賣3D列印飾品。（Facebook@Seed by mi 3D Print）
按圖看部分手作市集精品↓↓↓↓↓↓↓
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寵物旅遊講座 - Dog Express狗狗快線
日期：3月9日
時間：15:30 - 16:00
內容：狗狗寄艙事宜、寵物友善酒店、出入口手續等
領養專區
日期：3月9日至10日
時間：13:00 - 18:00
協辦方：阿棍屋
《香港01》寵物頻道記者Winky
90後偽文青，愛狗一派，熱愛四處發掘打卡好去處。
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