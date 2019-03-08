【寵物行街街】3月寵物市集　逛手作攤檔同時欣賞畫展

這個周末（3月9至10日），「兩個女生合作社」將在D2 Place舉辦「寵物派對」，寵物主人可帶寵物一起行街街。 是次市集有多個特色手作攤位，如3D列印飾品及環保寵物屋，另一賣點是與本地插畫師Milk DoNg合作的「凶案現場」原畫展。當天場內亦設「阿棍屋」領養專區，其他活動還有寵物旅遊講座及寵物面相學分享等，切合不同人寵的需要。

寵物市集又來了！除了擺賣手作，這次市集更邀請了本地插畫師Milk DoNg作「凶案現場」原畫展，希望提高大眾愛護動物的意識。畫展主題為還原動物被害的情況，令觀眾更切身感受動物的痛苦。場內還有多個攤檔、不同講座及領養專區，切合不同寵主的需要！

《寵物派對》市集詳情 日期：2019年3月9至10日 時間：中午 12 時 至 晚上 8 時 地點：荔枝角 D2 PLACE ONE 2樓 The Space （荔枝角地鐵站D2出口）

按圖看畫展精彩作品↓↓↓↓↓↓↓

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市集內有不同種類的攤檔，售賣產品多元化，如寵物食品、3D列印飾品、環保寵物屋、各款精品等等。逛完了市集，寵主們還可參加場內的精彩講座，包括寵物健康講座、寵物保險及旅遊分享會及寵物面相學分享。

場內有攤檔售賣3D列印飾品。（Facebook@Seed by mi 3D Print）

按圖看部分手作市集精品↓↓↓↓↓↓↓

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寵物旅遊講座 - Dog Express狗狗快線 日期：3月9日 時間：15:30 - 16:00 內容：狗狗寄艙事宜、寵物友善酒店、出入口手續等

領養專區 日期：3月9日至10日 時間：13:00 - 18:00 協辦方：阿棍屋