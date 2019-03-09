呆萌貓咪用雙腳垂直跳上樓梯　網民笑問：是因為腿太短嗎？

近年喪屍電影與遊戲大熱，大家都為這類驚嚇的題材感到興趣，但其實在80年代時，卻是殭屍片盛行。當時出現的殭屍形象，總是雙手放在水平位置，然後垂直的在跳。 近日，便有網民發布了一段影片，當中貓咪竟是垂直的跳著上樓梯，而且神情呆滯，難道是貓咪殭屍？但事實上，牠是隻可愛極了的橘色小貓咪，當露出一副萌樣時，任誰都想上前把牠抱在懷裡。

這隻超萌的貓咪叫Juno，還未足兩歲呢！（instagram@apollon_114）

影片由IG帳號apollon_114所發布，當中一隻橘色貓咪似乎要上樓梯，但不知為何，牠不是「爬樓梯」，而是以雙腿垂直的方式，然後直接跳到下一級！貓咪目無表情，呆呆的站在白色階梯上，然後發力一跳，垂直的登上下一級。隨後，牠回頭望了一望，搖搖蓬鬆的大尾巴，便繼續跳著上到閣樓。

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↓↓點擊圖片，齊來看看Juno上樓梯的有趣畫面↓↓

Juno的肥臀、呆樣、大尾巴，都令人難以抗拒。（instagram@apollon_114）

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據發布影片的主人稱，貓咪回頭是要向大家說「晚安，牠要回到床上去睡了！」原來這隻橘色貓咪叫Juno，現在還未夠兩歲呢！牠生活在日本的東京，家中還有另一隻比牠年長幾個月的灰色貓咪Apollo。主人把貓咪照顧得很周到，並且不時拍下貓咪的生活短片，有興趣的朋友，可以到牠們主人的IG慢慢欣賞。

~點擊圖片看看Juno的生活日常~

Juno這麼可愛，你想抱抱牠嗎？（instagram@apollon_114）

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只因腿太短？

至於貓咪為何要跳著上樓梯？主人沒有正面回應，但網民可能已給出了最符合事實的答案，就是「貓咪的腿太短了！」。其他網民，則被貓咪的萌樣所迷倒，尤其是貓咪的肥大屁屁，加上蓬鬆柔軟的尾巴，網民都大呼「可愛極了」、「小殭屍萌斃了」、「我很常看林正英的電影」、「有趣的上樓梯方法」、「唔通腳短都要話你知咩」、「牠以為自己是兔子？」、「每晚有做運動，為何還是這麼肥？」、「比較好奇怎麼下來」。