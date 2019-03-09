黑狗「蘇珊」被綁電單車　淋雨一整天　主人挨轟道歉

日前台灣有網民貼出一張狗狗淋雨的相片，內容指新北市中和區景德街上，有人發現黑狗「蘇珊」被綁在電單車上，淋了一整天大雨，全身又濕又冷，主人卻不知蹤影。消息傳出後，不少網民炮轟主人不負責任，警方、動保組織，動保處也到場了解。後來主人發文道歉，解釋黑狗被綁的原因。

被綁狗狗淋了一整天雨。（法人流浪動物之家基金會）

關注動物團體法人流浪動物之家基金會。日前也貼出黑狗被綁的相片。原來，相片中的黑狗名叫「蘇珊」，經常被綁電單車，事發當天便淋了一整天雨，有熱心民眾為「蘇珊」披上雨衣，基金會到場了解，並嘗試聯絡主人但不果。消息傳出後，不少網民都炮轟主人虐待狗狗。

主人解釋狗狗有分離焦慮

涉事主人深夜貼文道歉。他指，由於「蘇珊」比較兇，而且有分離焦慮：「牠會非常不安、努力撞門，吵到隔壁房客」。主人指，由於每日上班無法隨時帶著汪汪：「只能讓牠乖乖在車上等我回來，變成這10多年來彼此的默契與互動。」

流浪動物之家基金會介入後，協助他處理狗狗問題：「下週一開始，只要飼主上班，就將狗帶至基金會辦公室安置，下班的時候在將狗接回安置的期間，基金會辦公室的訓練師看看是否能夠矯正狗狗不良的行為。」雖然主人道歉解釋，但不少網民拒絕接受：「寵物遇到這種主人，比流浪還慘。」