獨居婆婆患心臟病咳血仍拒留院　只為照顧愛犬　背後藏畢生遺憾

本地動保組織「阿棍屋」昨日在Facebook發文，分享一位患有心臟病的獨居婆婆為照顧家中狗狗而堅拒留院的故事。貼文中提及婆婆曾因身體劇痛而暈眩跌倒，醫生亦多次建議她留院檢查，但她每次也拒絕。原來婆婆態度這般堅決的背後，藏著她這輩子最大的遺憾。

獨居長者要獨力打理起居生活並非易事，遑論還要照顧兩隻狗狗。本地動保組織「阿棍屋」昨日（9日）在Facebook分享了一個獨居婆婆照顧兩隻狗狗的故事，展現何謂「人寵情深」。

獨居的郭婆婆養有兩隻狗狗。（Facebook@阿棍屋）

曾因劇痛跌倒入院 但仍堅拒留醫

獨居的郭婆婆家中養有兩隻狗狗，分別是較文静嗲人約瑟爹利「一筒」及較活躍的貴婦狗「一萬」，均約8至9歲。郭婆婆本身患有心臟病，必須長期服藥以控制病情。去年起，郭婆婆身體的多處部位開始出現劇痛，曾試過因太痛而頭暈跌倒，導致須按平安鐘送院。她偶爾更會咳出血，健康狀況出現警號。雖然醫生曾多次要求她留院，以進行詳細檢查，但她每次也因不放心愛犬而斷言拒絕：「屋企有兩隻狗要我照顧，我留醫咁佢哋點算？」

她因不放心愛犬，多次拒絕留院。（Facebook@阿棍屋）

▼▼▼看郭婆婆與其愛犬的溫馨點滴▼▼▼

年青時與愛犬分別 留下畢生遺憾

因此，郭婆婆現時只能靠服用特效止痛藥來減輕不適，但始終治標不治本。然而，婆婆堅定的態度原來與她的畢生遺憾有關。她年輕時與丈夫及家翁同住，家中養有一隻唐狗。但這隻唐狗某天因太興奮而撲向年老的家翁，令他跌倒，於是他們在幾經商量後決定將唐狗送予朋友飼養。

當時電話尚未普及，致郭婆婆未能經常聯絡該朋友，因此她後來才得知該朋友原來早就將唐狗送往「防止虐畜會」（即「愛護動物協會」前身）。此事令她悔疚不已，至今憶起往事仍痛哭流涕。

郭婆婆在牆上貼滿愛犬的照片，可見她有多疼愛狗狗們。（Facebook@阿棍屋）

「阿棍屋」暫接走一狗狗

正因如此，郭婆婆不想再在餘生留下任何遺憾，希望珍惜與愛犬相伴的每分每秒。但她始終擔心狗狗或會在她不幸去世後流離失所，決定向「阿棍屋」求助。「阿棍屋」現時已接走好動的「一萬」，以減輕郭婆婆的負擔，並不定期帶牠探望婆婆；而較親人的「一筒」則繼續留在婆婆身邊作伴。郭婆婆將在月底再次覆診，待檢查結果出爐後才能決定兩隻狗狗的最終去向。