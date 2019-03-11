【311地震】隔8年再遇獲救柴犬　救援義工哭成淚人

日本「311大地震」已過去8年，部分當年受影響的部分動物們已擺脫陰影，展開燦爛的新生活，包括長野縣這隻名叫「金太」的柴犬。牠日前與8年前拯救牠的中谷百里重逢。中谷百里看見牠現時幸福的模樣，不禁淚如雨下。

2011年日本東北部所發生的「311大地震」造成極嚴重傷亡，死亡人數逾萬。無數居民被昔立刻撤離家園，而有不少寵物都被遺在災區。日本「貓狗孤兒救援隊」負責人中谷百里至今拯救了過千隻受「311大地震」影響的動物，日前她與其中一隻被她救起的柴犬重逢，場面令人動容。

中谷百里日前與其中一隻被她救起的柴犬重逢，場面令人動容。（犬猫みなしご救援隊）

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「金太」獲救後被夫婦收養

中谷百里接受採訪時憶述，2011年5月發現帶著紅色項圈的「金太」，四周一片漆黑寂靜，「金太」似乎十分害怕。她形容「金太」當時神情「露出堅定的眼神，好像在表明保護同伴的決心」。自此，中谷百里每天都嘗試用食物誘捕「金太」，她表示：「雖然欺騙是一件糟糕的事，但我一定要把牠帶走。」後來，獲救的「金太」輾轉被一對住在長野縣的夫妻收養，而她則繼續在災區附近拯救動物。

「金太」當年獲救時的模樣。（犬猫みなしご救援隊）

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8年時間轉眼過去，「金太」已經不再害怕及瘦弱，變得十分健康活潑。她感動得痛哭流涕，緊抱著「金太」說道：「你還活著呢！」重獲新生的「金太」也親暱地靠向她，表達感激之情。至於收養「金太」的夫婦則表示：「自從『金太』來了以後，我們家就不停發生好事呢！」

獲救的「金太」輾轉被一對住在長野縣的夫妻收養。（犬猫みなしご救援隊）

投身保護動物逾20年

中谷百里及其丈夫在「311大地震」發生後的兩天便立即出發救濟受難的動物們，他們的搜救範圍為核電廠方圓30公里，至今共救起1400多隻動物。中谷百里憶起拯救過程時仍記憶猶新，她嘆道每當看見小動物們不幸離世時會感到心碎，但她續表示：「只要看見孩子（動物）找到新家和幸福，就是我們的最大動力。」災後全心投入拯救動物的中谷百里現年47歲，出身於廣島市。早在90年代，她已開始關注保護動物事宜，並在1995年成立「貓狗孤兒救援隊」。

中谷百里在90年代已開始關注保護動物事宜。（犬猫みなしご救援隊）

日本政府改善寵物避難設施

根據日本環境省統計，超過3000隻狗狗在「311大地震」中不幸遇難。自此，環境省吸取教訓，積極推動寵物避難的相關設施，如編製寵物專用的避難指南，及在地方避難所內劃出寵物專區，以便飼主可帶着寵物避難。另外，他們也有加強宣傳，鼓勵飼主要隨時為寵物準備好逃生用品。