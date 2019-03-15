【毛孩與我】港男踩單車闖撒哈拉　瀕崩潰之際獲貓B獻吻拯救靈魂

港人Hobby兩年前遠赴非洲探險，成為了首位以小輪徑單車成功橫越撒哈拉沙漠的華人。對他而言，旅程最大的收穫並非只有這些名銜，而是與一隻年幼且虛弱小貓相遇。Hobby直言，在旅程後期連續幾天沒有說過話，意志消沉，失常得跟蒼蠅聊天，直至遇上這小貓，把他從低谷中拯救出來：「佢拯救咗我嘅靈魂。」

本身任職大熊貓訓練員的港人Hobby因喜歡冒險，在兩年前毅然辭職，單憑一輛小輪徑單車成功跨越撒哈拉沙漠。在他凱旋回歸之際，身旁竟然多了一隻約兩個月大的小貓「拉芙」。他與「拉芙」初見於西撒哈拉的城市Dakhla（達克拉），從此結下不解緣。

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港人Hobby與小貓「拉芙」初見於西撒哈拉的城市Dakhla。（受訪者提供）

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初遇結下不解之緣

Hobby說，當時已完成約一半旅程，於是到Dakhla稍作歇息。他在路邊看到一隻弱不禁風的小貓，於是上前為牠擋風及與牠嬉戲。期間，小貓竟主動跳上他的肩膀獻吻，令他受寵若驚。他為小貓取名「拉芙」，即英文「Life」的諧音，呼應小貓頑強的生命力。

遇上小貓的當晚，Hobby因證件被偷，無奈地滯留當地。翌日，他再次遇上「拉芙」，發現其身上有不少跳蝨，熱心的他於是走遍整個市集，最後成功買到捉蝨工具，他前後花了整整6小時，為「拉芙」捉走百多隻跳蝨。

一具貓屍促成人貓情緣

雖然對「拉芙」心生憐憫，但Hobby從沒想過要千里迢迢帶牠回港，直至他發現，命運早已安排他們牽引在一起。

剛和「拉芙」嬉戲完不久，Hobby說走在路上突然看到路邊角落，有一具已腐化的貓屍：「（貓屍）個毛色同體型同『拉芙』好似，所以我覺得好懷疑係佢兄弟姊妹。如果我留低佢（拉芙），佢好大機會挨唔落去。」就在那刻，他下定決心要帶走「拉芙」。

我諗都係命中注定我要帶走佢。 Hobby

Hobby不忍拋下性命堪虞的「拉芙」，決定帶牠一同展開旅程。（受訪者提供）

Hobby：係貓貓拯救咗我

在所有人眼中，他拯救了「拉芙」的性命，很反高潮地，他說是「拉芙」拯救了他的靈魂。他坦言在遇上「拉芙」前正處低潮：「嗰陣途中有幾日完全無同人講嘢，開始覺得好痛苦，好心急想快啲完成旅途。試過同幾隻停喺我手臂嘅蒼蠅傾計，開始覺得自己係咪癲咗。就喺呢個時候，我遇到『拉芙』」。有了「拉芙」的陪伴，Hobby在餘下的旅程不再孤單，原本煎熬的旅程突然變得充滿樂趣。

「拉芙」拯救了當時正處低潮的Hobby。（吳嘉俊攝）

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回港後，「拉芙」經歷完漫長的檢疫程序，終在4個月後成功踏入Hobby家門。雖然「拉芙」經過這兩年以來性格變得懶散，身形變得圓潤；但牠骨子裡，仍是當初那隻在沙漠、展現著頑強生命力的小貓。