【愈醜愈可愛】深海「水滴魚」扁嘴萌樣紅遍全球　

世界上最醜陋的動物是甚麼？如果你讓醜陋動物保護協會來回答的話，那就是水滴魚，學名叫Psychrolutes marcidus。 這種魚有着粉白色、肉嘟嘟的外形，嘴角向兩端下彎，長着一雙無神的小眼睛，中間耷拉着一個肥厚的鼻子。整張臉彷彿在做一個悲傷的表情，因此也被形象的稱為「憂傷魚」。

那麼水滴魚是怎麼成為世界上最醜的動物的呢？這要從一項奇怪的比賽說起。

2012年的時候，英國生物學家和節目主持人Simon Watt成立了醜陋動物保護協會。該協會的目標是喚起人們對一些「外表欠費」的動物的保護意識，因為大眾一般只對可愛的動物表達關心。為了實現這一目標他們決定搞一個最醜動物的投票比賽。

2012年的時候，英國生物學家和節目主持人Simon Watt成立了醜陋動物保護協會。（科學狂丸）

在這場「看誰最醜」的比賽裏，參賽者不僅很醜，而且個個醜的很有特點。例如皮膚上有許多褶皺的「的的喀喀湖蛙」；擁有一個水滴狀大鼻子的「長鼻猴」——在同類中被認為很有吸引力。

皮膚上有許多褶皺的「的的喀喀湖蛙」；擁有一個水滴狀大鼻子的「長鼻猴」。（科學狂丸）

不過顏值最低的是這三位。首先是季軍，俗稱六角恐龍的美西鈍口螈（Axolotls），牠有着極強的肢體重生能力，對衰老和癌症有着天然抗性，人們為牠寫的競選詞是「永遠不會長大的彼得·潘」。目前只能在墨西哥的運河裏找到。獲得亞軍的動物是鴞鸚鵡（kakapo），世界上唯一不會飛的鸚鵡。由於不會飛行，鴞鸚鵡擁有健壯的雙腳，體重在整個鸚鵡家族中也是最大的。目前已知的成年鴞鸚鵡只有147隻。

最後，榮登榜首的就是我們的水滴魚（blobfish），牠已經醜到了整個自然界的巔峰。在這些醜陋的動物中，水滴魚能拿到冠軍實在是因為牠醜出了情緒，總是在臉上大寫着「我很憂傷」的表情。下面高能預警：為甚麼水滴魚長了這樣一幅不高興的臉呢？這是因為水滴魚生活在600米-1200米的深海中。這個深度的海水壓力是海平面的60-120倍，而水滴魚的肉實際上是一些凝膠狀的物質，密度略低於水。當水滴魚被人為撈出深海的時候，由於壓力驟減，牠又沒有堅硬的骨骼和肌肉作為支撐，整個身體就會鼓脹起來，化作一灘奇怪的肉團。

也就是說，水滴魚在海面上的樣子並不是牠的真正長相。當處於深海中適合牠生長的環境中的時候，水滴魚長得和一些硬骨魚更像。此外，水滴魚活得非常懶。因為缺少堅硬的骨頭和結實的肌肉，一般很少游動，只會靜靜地漂浮在海底。但是這股懶勁兒對牠的生存卻不是甚麼大的問題，因為牠會坐等一些可食用的物質，比如軟體和節肢動物漂到嘴巴前方，然後再稍微動動嘴把食物吞下。所以游來游去捕食是不存在的，因為水滴魚實在是「懶癌」晚期，連硬骨頭都沒有了。

兒童文學作家Michael Hearst，還專門為這位懶惰的海洋生物寫了一首兒歌：

Blobfish, blobfish, JELL-O of the sea （憂傷魚啊，憂傷魚，海洋裏的果凍皮）／ Floats upon the bottom, lazy as can be… （漂浮在海底，懶得真可以……）

此外，水滴魚活得非常懶。（科學狂丸）

水滴魚非常受歡迎，牠的形像不僅出現在各種各樣的玩偶裏。（科學狂丸）

很多人認為水滴魚很醜但是並不噁心，特別是牠那副醜萌醜萌的表情，簡直就是人們面對糟糕一天的真實寫照。這種微妙的倒霉表情為牠在互聯網上收穫了很多粉絲的支持。水滴魚非常受歡迎，牠的形像不僅出現在各種各樣的玩偶裏，做成蛋糕也很常見。想想你在生日的派對上，對着一個不高興的蛋糕吹蠟燭簡直是一股清流。在遊戲裏也能找到水滴魚的踪影，萬能的《Minecraft》裏怎麼能沒有水滴魚呢？「腦洞大開」的網友，甚至讓水滴魚扮演了各式各樣的遊戲角色。水滴魚看起來很悲傷，所以大家想用鬼畜來讓牠變開心，請注意精神污染！

當然，水滴魚出名之後​​還有了很多上鏡的機會。作為海底的來客，我們肯定不能忘了牠在海底魔幻劇《海綿寶寶》的表演——在蟹堡王裏演起了廚房幫工。在美國播出時間最長的綜藝節目《週六夜現場》裏，還有人Cosplay了整整一年的水滴魚。但是他們把這個形象稱為「美人魚」，簡直是睜着眼睛說瞎話。

+ 3 + 2

在這個看臉的世界裏，可愛的動物總是能獲得更多的關注度和保護經費。比如說為國賣萌的大熊貓，雖然牠已經不屬於「瀕危物種」，但是仍然能享受最高規格的保護。還有貓狗這種跟瀕危完全不搭邊的物種，因為可愛的外形，人們會更多的關注牠們的心理、健康、飲食。但是其他長相「欠費」的動物就沒有這麼好的待遇了，每年都有數不清的物種在滅絕之中，但是我們可能連牠們的名字都記不住。

每年都有數不清的物種在滅絕之中，但是我們可能連牠們的名字都記不住。（科學狂丸）

水滴魚也是其中之一，牠們棲息在澳洲和塔斯馬尼亞附近海域，而這裏也是世界上深海捕撈最活躍的地區之一。雖然水滴魚不能食用，但是卻常常因為躺槍而被拖網抓住。一旦離開深水之後，牠就會立刻死亡，即使扔回海裏也無濟於事。可以說是既長得醜，日常生活也非常慘。不過隨着牠走紅網絡，也算是醜出了魚生巔峰，獲得了更高的關注，逆襲了默默消亡的命運。而現在，世界上最醜的動物都有人關心和保護了，狂丸在感到欣慰的同時，不知道為甚麼，感覺有點「扎心」了。

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