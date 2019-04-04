【無家者親情】日流浪貓的親子互動　攝影師用快門定格溫馨時刻

日本有一位攝影師特別喜歡拍攝貓，尤其流浪貓之間的親子互動。他開設了一個Instagram帳戶分享作品，現時已吸引逾十萬人追蹤，人氣高企。

一位日本攝影師愛上了拍攝貓貓的親子互動。（Instagram@simabossneko）

面對著可愛的毛孩們，我們總會情不自禁地取出相機，為牠們拍下不同角度的萌照。日本有一位貓奴攝影師，迷上了拍攝流浪貓，更開設了一個Instagram帳戶分享作品，吸引了超過十萬人追蹤。

他鏡頭下的貓貓全都展現出可愛及溫柔的一面。（Instagram@simabossneko）

▼▼▼點擊圖片欣賞貓貓的溫馨親子互動▼▼▼

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這位攝影師所拍攝的大多也是流浪貓，在小島上居無定所。但因為當地居民十分愛護動物，因此貓貓們看起來也頗精神及健康。雖然貓貓一向給人高傲冷漠的印象，但這位攝影師專門拍攝貓貓之間的溫馨互動，其作品下的貓貓全都流露出可愛及溫柔的一面。當中不少也是貓貓的親子互動，場面溫馨。

這位攝影師去年將這些作品集結成書。（Instagram@simabossneko）

去年，這位攝影師將這些作品集結成書，推出了一本名叫《島上的貓》（Island Cat）的相集，售價為1000日圓（約港幣70元）。可惜這本相集只在日本發售，香港的支持者暫時無法購買。

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