黏人金毛見主人回家即飛奔撲上　網民笑稱：要先練好腰力

人狗的感情是否深厚，往往可以從一些生活習慣便可看出。 這段有趣的短片來自美國，一隻金毛尋回犬看到主人將要回家，便急不及待的衝前飛撲到主人懷裡。幸好主人與狗狗心靈相通，將狗狗牢牢地接在懷裡。這一幕熱情溫馨的畫面，相早已令不少寵主心都被融化了。

狗狗那笑容，實在令人沒法抗拒。（instagram＠hdbrosriley）

影片一開始，狗狗看著大門，突然有所行動推門而出，向主人位置衝去，並直接跳到主人懷裡。還好主人早有準備，張開雙手牢牢把狗狗接好。然後主人輕撫狗狗，並抱著牠一起走回家。在影片裡，狗狗全程都極之開心興奮，那滿足的笑臉實在是發自內心，令看影片的人也能感受得到牠的喜悅。

~點擊圖片看狗狗如何飛撲到主人懷裡~

緊盯著大門看主人什麼時候回來陪自己。（instagram＠hdbrosriley）

熱情金毛

原來這隻金毛尋回犬叫做Riley，今年已經4歲，居住在美國維吉尼亞州。而牠的主人是位專業攝影師，因此不時替Riley拍下超萌可愛的照片，更開設了IG帳號與大家分享Riley的生活日常。日前，Riley的主人上傳了這段狗狗熱情的飛撲影片，旋即引起不少網民討論，就連美國CBS News也有介紹！

~點擊圖片看Riley的生活日常~

溫馨的人狗一吻，可見主人有多愛狗狗。（instagram＠hdbrosriley）

+ 5 + 4 + 3

翻看Riley的IG與Facebook，可發現金毛飛撲是個例牌動作，和主人之間早已是訓練有數，主人也經常拍下這有趣的飛撲畫面。但每次看到金毛飛撲後，主人也被牠撞得倒退幾步，可見那衝撞力有多強。

網民也笑著回覆指：「如果我家金毛這樣飛撲過我，我的老腰就不保了」、「主人和狗狗應該是從小就有這個默契」、「要練習向後退，這個重量不好接」、「重量加上速度，真的是炮彈啊！」、「養這金毛，我想要先練好腰力！」

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