【狗界食神】流浪萌狗成美食KOL　擁35萬粉絲成最強吃貨

這隻生活在美國的Popeye，從前曾是隻流浪狗。但幸好獲愛心主人收養，更讓牠成為了網絡界的紅人，將「萌狗」和「美食」相結合，吸引到35萬粉絲的追隨。

Popeye真的很幸運，有這麼愛錫牠的主人。（instagram@popeyethefoodie)

這隻幾年前還在美國洛杉磯街頭流浪的狗狗，在被好心人收養後，竟轉瞬成為網絡KOL，更經常穿著可愛潮服，到各餐廳用餐。但主人表示：「大家可以放心，牠沒有真的吃餐廳裡的食物，我們有帶狗狗的食物到來。」

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每張相片，其實Ivy都有考慮到拍攝角度。（instagram@popeyethefoodie)

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在2014年初，Ivy Diep在美國洛杉磯的街頭，遇到蓬頭垢面，瘦得像是皮包骨般的小狗Popeye，從此一見鍾情，更將牠帶了回家好好照顧。Popeye到家後，與她的丈夫和家中其他寵物都沒有隔閡，很快便打成一片。

~點擊圖片看Popeye的小食推扴~

萌狗+美食成網紅

Ivy本身便喜歡相約朋友，到一些新餐廳嘗試美食。有一次，她帶著Popeye一起到餐廳裡用餐，發現狗狗在餐廳時表現得很好，縱然有許多食物在面前，Popeye還乖乖的很有禮貌，甚至安靜地待在原地，讓Ivy與她的朋友們可盡情替狗狗與美食拍照。

戴上這帽子，很有藝術家氣息。（instagram@popeyethefoodie)

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其後，Ivy帶著Popeye到不同的餐廳，為狗狗穿上許多可愛的衣服與美食合照，而Popeye一點也不抗拒。於是Ivy忽發奇想，相信萌狗和美食相結合的話，一定會有許多人喜歡。於是她便為Popeye開設Instagram帳號，並將相片與大家分享。她們的美食之旅，結果引來大批粉絲的關注，至今已有35萬人在密切期待她們的更新。

Popeye會像大力手手般，將所有難題都一一解決！（instagram@popeyethefoodie)

至於被問及為何Popeye能在食物面前坐定定讓主人拍照？Ivy表示，時拍照時都會拿著小零食在逗Popeye，而且每次拍完照，都會有獎勵，所以狗狗很聽話，完全有專業模特兒的水準！