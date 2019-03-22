【毛孩與我】抗癌路上有不信命的金毛媽　翻600頁英文書查療法

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。 本文由亞珮投稿，她分享了愛犬金毛尋回犬「肥豬Oscar」的抗癌經歷，自2018年3月發現牠患上癌症後，她幾乎每天都為牠的事情奔波，然而即使亞珮有多疲憊，只要她看到肥波的笑容，便覺得一切都值得。

肥豬抗癌一周年

還記得2018-03-02早上，電話鈴聲把我吵醒，看一看來電號碼，心中感到一份莫名的恐懼，因為是診所打來的！電話的另一端是肥豬一直睇開的俞醫生，他用極平靜的語氣告訴我：「化驗報告回來了，Oscar患的是high grade Lymphoma (淋巴癌)！」

聽到之後，我問了醫生一句：「仲有幾耐時間？」醫生平靜的語氣中，帶點無力感：「一個月左右……」掛斷電話，我看一看還在熟睡中的Oscar，眼淚立即奪眶而出！那一刻，腦裡一片空白，只不斷浮現剛才俞醫生那句「一個月」……我實在想不到，這剩餘的一個月裡，我還有什麼可以做？

亞珮會用寵物車帶Oscar四處去。（受訪者提供）

那天晚上，我和平日一樣，抱著肥豬，躺在床上，眼淚不受控的，就從眼角一滴、一滴流出來！聽說，狗狗與主人的心是相連的！所以我不敢放聲哭出來，怕給肥豬知道，令牠更加不安……往後幾天，我無時無刻都控制不到眼淚！無論走在街上、坐車、吃飯、工作……心一酸，眼淚就一滴接一滴地落下！

▼▼▼點撃圖片看Oscar抗癌一年的轉變▼▼▼

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看600頁英文書翻查療法

哭喊過後，我收拾心情！我就是不信命！決定要跟肥豬一起「打怪獸」！所謂「知己知彼」，我首先要了解這怪獸！於是，排山倒海的病理資訊、各式各樣的治療方法、針對癌症的食療方案、罹患癌病的生活禁忌等等，通通我都要知道！而且……要盡快！往日從不碰英文書的我，一本600多頁的英文書，由那天開始，被我翻到破爛！我還遍尋名醫！免疫療法、中醫、西醫、癌症權威醫生等等，統統掛號！再安排訂購一系列Supplements！



我的生活好像變得一團糟！肥豬每天的時間表都排得密密麻麻！從那天開始，我跟肥豬一起睡在地上，我比以前容易睡醒，讓我時刻都能夠留意肥豬旳情況！以前一覺就睡10個鐘，現在一晚醒數次已經是最基本的事！可惜，病情實在惡化得很快、很快！確診兩個星期，肥豬已經不願意吃飯了，因為頸腫，睡覺時會阻礙呼吸，經常聽到牠發出「hur hur」聲，要經常替牠轉身，把牠的頭托起，讓牠能順利呼吸，讓牠舒服點！

她決定要跟Oscar一起勇敢面對癌病。（受訪者提供）

當時還十五十六，猶疑於「做」與「不做」化療之間。好慶幸，P仔媽跟我就了一句話 ：「你相信嗰樣嘢，就去做吧！」她給我一切的動力、信心，去做我認為「對」的事！這一年裡，肥豬的情況曾經一度惡劣到半夜三更看急症、試過肺炎、試過因為化療藥令到背脊靡爛、試過沒胃口食飯要Force feed、試過全身無力全日攤在地上不斷遺尿……不過，我們都一一跨過了！

爭取每天相處的時間。（受訪者提供）

肥豬，這一年照顧你雖然心力交瘁，但是你讓我這位「媽媽」，學懂很多、很多！多謝你，肥豬Oscar！ 狗主人亞珮

肥豬發病至今，已經整整一年了！縱然情況時好時壞，但肥豬仍然在我身邊，我們每一天都是賺回來的！去年12月還開了一個盛大的生日會！我每日放工回家，牠總會在玩具公仔堆中挑選一隻，叼到我面前，然後扭著牠的「豪華臀」、搖著牠的長尾巴，要我跟牠玩耍！

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