【毛孩與我】揀貓狗糧4個必睇位　學識寵物患癌風險大減

坊間的寵物糧五花八門，即使是資深寵主，亦未必懂得為愛寵挑選最理想的寵物糧。這次《香港01》便邀請到香港寵物營養學會會長劉潤餘，為大家分享4個選擇寵物糧的貼士。

市面有眾多貓狗糧，市民應該按照什麼準則選擇呢？（吳嘉俊攝）

一、留意廠商聲明

外國大部分乾糧都會根據「美國飼料管理協會（簡稱：AAFCO）」營養標準來製作。該機構針對乾糧、濕糧的營養成分釐定出4個聲明，「第一聲明指乾糧通過六個月的餵食測試，並證明它能為貓、狗提供足夠營養。」

他指，只有第一聲明能確保糧食能為寵物提供充足營養，「第二、第三個聲明很類似，意思是它能夠達到AAFCO營養的要求，並不保證貓狗進食後，能擁有足夠營養。第四聲明則完全不達標。」

然而，並非每款糧食都會在包裝清晰標示AAFCO的資料及類別，如果消費者未能發現相關標籤，劉建議可到該品牌的官方網站查看。

只有第一聲明是通過餵食測試，並成功消化及吸收。

▼▼▼點撃圖片分辨AAFCO聲明等級▼▼▼

第二、選擇非基因改造糧

大部分基因改造食物的原材料都屬於植物性，例如薯仔、大豆、南瓜：「有很多報道、研究表示，進食基因改造食物都會導致身體出現問題，有癌症是經常事，譬如老鼠，進食10天便會發現肝有腫瘤，因為肝是排毒的地方。」

這些植物性成分亦經常應用於寵物乾糧上，劉指出外國有不少利用「非基因改造（NON-GMO）」原料製作的寵物糧，可惜非基因改造寵物糧香港進口的數量不多。市民為愛寵選購糧時，可以查看包裝上會否印有「NON-GMO」的標籤。

▼▼▼點撃圖片看包裝上的NON-GMO標誌▼▼▼

第三、避免肉粉

劉建議，寵主避免選擇肉粉，如「Meal」、「By-product Meal」、「Bone Meal」等成分。他解釋，這些肉粉來自於肉類加工廠（Meat Rendering Plants）：「他們主要在餐廳、超級市場、屠房，回收用剩的油脂、肉，利用這些廉價東西製成肉粉。」

「還有就是Animal Shelter 動物庇護中心，有部分原材料是動物屍體。部分庇護中心爆滿時，有機會把動物安樂死，而牠們製成食物時，安樂死藥物戊巴比妥（Pentobarbital）便會殘留在裡頭。」

他提醒，主人要留意寵物糧成分有否明確標示的脂肪來源，「如果沒有標明，很多時候都利用廢油製作，如果說差一點，就是『地溝油』。」假如成分含糊其詞，籠統地標示脂肪「Fat」，亦有存在風險。而「Deboned（去骨）」成分同樣沒有清晰說明部位，同樣存在糧食安全風險。

▼▼▼點撃圖片了解成分詳情▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

541黃金比例

劉指，過去多份研究均指出，貓狗應按照「541」比例吸收所需的卡路里，541是指蛋白質、脂肪、碳水化合物的比例，即寵物糧含50%蛋白質、40%脂肪及10%碳水化合物。然而，大部份食品都只標示出每1000克糧所含成分的百分比，並非依照卡路里來標示，寵主需要經過一番換算才能得出結果。

有沒有更快捷的方法洞悉比例優劣呢？劉認為，最簡單的方法是用成分表看清成分比例，「把它的成分表分三欄，第一欄是動物成分、第二欄是植物成分、第三欄是化學成分，貓狗主餐以肉類為主，因此第二欄和第三欄成分過多都並非理想的寵物糧。」由於廠商不會明確標示各成分比例，所以市民需自行衡量每包糧食的成分表及營養表。

蛋白質可分作「動物性蛋白」和「植物性蛋白」，即使營養表顯示蛋白質比例高，假如成分表出現高植物性蛋白質食材，如扁豆、薯仔等，代表其植物蛋白質比例偏高，亦非理想的乾糧。

第四、購買前自行檢測有害成分

糧食包裝絕不會標示有害成分，寵主該怎樣避免買到如BHA及BHT等含有致癌物質的防腐劑？劉建議，寵主到Clean Label Project的網站查看，裡面列明了多款貓狗乾糧、濕糧、零食的檢測結果，標明有否含有害物質：「這個組織的團隊為每一種食品、用品檢測所含的有害物質，當中包括重金屬、霉菌等等。」網站為各款產品評分，星級評分愈高，所含有毒物愈少。

▼▼▼點撃圖片教你檢查有毒成分▼▼▼

特別鳴謝：Waylun Pet Care Ltd.借出貓狗糧作展示之用。

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