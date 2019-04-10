【領養】狗狗6至8周最可愛？！賣萌求生並不可恥

狗狗小時候是最可愛的，這時候就算翻垃圾桶、亂撒尿、吃屎……但一看牠無辜的小眼神，一抱住牠又胖又軟的小身體，便立即原諒牠了。不過，只要有愛的話，其實狗狗長大後同樣可愛。

家裏的那隻老狗，雖然一把年紀了，你還是會把牠當個寶寶。不過，翻一翻手機相冊，看着牠剛來家裏時萌死人的模樣，估計你也會偷偷感慨：嗯，牠長殘了……那有沒有想過，狗狗多大的時候最可愛呢？

最近有研究發現：6至8周大的狗最吸引人！

（相片由NPV提供）

這個時候的小狗簡直可愛爆棚惹人愛，就算牠翻垃圾桶、亂撒尿、吃屎……但一看牠無辜的小眼神、一抱住牠又胖又軟的小身體，人們就立馬原諒牠的淘氣，然後信誓旦旦地決定要照顧牠一輩子。但是，揭開牠們可愛的外衣，是一個殘酷的現實：這時候不可愛的話，可能就得等死。

也是在6至8周大的時候，小狗一般開始斷奶、被狗媽媽拋棄。沒有得到照料的情況下，流浪小狗的死亡率可以高達90%。相比之下，狼崽在出生後，牠們的父母會親自撫養兩年之久，所以，狼崽完全不需要考慮自己應該在甚麼時候長得最可愛這個問題。小狗沒有那麼幸運，就只能賣萌求生存了。

亞利桑那州立大學犬科科學實驗室的負責人克萊夫·韋恩（Clive Wynne）在巴哈馬群島的時候，看到了很多流浪狗。我們的地球可能有十億隻狗，而其中約80%的都是流浪狗，對於這些流浪狗來說，人類給予的幫助是至關重要的。於是，克萊夫突然想到了一個問題：小狗最脆弱的斷奶時期、牠們最吸引人（最可愛）的時候，兩者之間會不會有甚麼聯系呢？

於是，克萊夫設計了一個實驗，給51個實驗參與者看小狗在三個不同年齡段的照片，然後讓他們給這些小狗的吸引力打分。小狗的照片如下，從上到下：第一行是意大利卡斯羅犬，第二行是傑克羅素梗，第三行是白色牧羊犬；從左到右：最左那列是剛出生一周內的狗寶寶，中間那列是6至8周大的，最右那列都是7個月大的。

（果壳網）

實驗結果發現：不管是哪一種狗，小狗6至8周大的照片都被評為是最吸引人的。其中，意大利卡斯羅犬6.3周大的時候最可愛，傑克羅素梗的是7.7周，白色牧羊犬的是8.3周。

而單看品種的話，意大利卡斯羅犬則被認為不如另外兩種狗可愛……研究人員認為這可能和牠暗色的毛發有關系。曾有研究報道說，在一些動物收容所裏，越黑的狗越不容易被領養；而且大家一般都會認為意大利卡斯羅犬更加凶猛；另外，牠不夠可愛還可能與牠較大的體型有關，過去有研究發現，體型較小的狗一般看起來更可愛、更容易被領養。

最左邊的曲線反映的是意大利卡斯羅犬的吸引力，曲線的高度明顯低於另外兩個品種。（果壳網）

當然，這個研究發現的重點還是在於：6至8周大的狗被人認為是最可愛的。人類對可愛的特質一向沒有抵抗力，大大的眼睛、高高的額頭、短小的四肢……這些嬰幼兒般的特點總能成功吸引我們的注意力、激發我們的照顧本能。就在斷奶了、最需要幫助的時候，小狗正好最能吸引人們的注意，這個巧合確實很有意思。

顯而易見的是，在6至8周大的時候獲得人類的幫助，對於小狗而言收益最高。剛出生的狗寶寶有狗媽媽的照料，因此不需要人類。小狗剛出生時又瞎又聾、無法與人互動，克萊夫表示很多人會認為這個時候的小狗看起來很陌生、不吸引人。就像看到剛出生的人類嬰兒，我們也會覺得他們長得好像外星人。也有類似的研究發現，和新生兒相比，人們會覺得6個月大的嬰兒更可愛。另外，年紀較大的狗說明已經渡過了最脆弱、最無助的斷奶期，獲得了較強的生活能力，也可以不需要人類的幫助。

（「danka_pu」IG圖片）

（「danka_pu」IG圖片）

至於這一巧合的原因，研究人員認為可能是因為狗和人類在共同演化，從而保證小狗的存活率。這個研究發現應該也會有助於我們進一步理解人類對狗的馴化機制。

不過，該實驗也有一些局限，比如：只研究了三個品種的狗、沒有事先調查實驗參與者對這三種狗的熟悉程度、實驗參與者只是看了小狗的照片（而不是看視頻、或是親眼見到這些小狗）、參與實驗的只是年輕的大學生……這些因素都有可能影響實驗結果。

不管怎樣，該實驗結果還是給了我們一些啟發。汪星人似乎並非天生可愛，牠們的可愛，可能是非常努力的生存策略。我們身邊有很多流浪狗，如果你哪天被萌到了、同時條件允許的話，領養一隻小狗吧，這不僅能救助牠，還能刺激人體內的多巴胺分泌、讓你沉浸在擼狗的幸福中。

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