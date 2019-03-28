大圍走失三腳唐狗　暫托家長把握黃金12小時通宵搜樹林

早前大圍狗狗Bailey疑似被捕獸器夾斷後腳，傷勢深及筋骨，後來牠被香港拯救貓狗協會的義工救起，並帶到獸醫診所治療，受傷的後肢已經被移除。由於牠的性格怕人，所以已轉交暫托義工照顧，在牠從新接受人類後再開放接受領養。 不過，今日（3月28日）凌晨12時許，性格膽小的Bailey，懷疑不適應寵物保母上門照顧，於是在大圍住所奪門而出，往雲頂峰方向逃走，至今下落不明，主人通宵搜索不果，希望大家可提供有用消息。

Bailey月初懷被捕獸器所傷而需要截肢。（受訪者提供）

香港拯救貓狗協會今年3月初接獲大圍市民求助，指狗狗Bailey懷疑被捕獸器所傷，右方前肢傷口深至見骨，義工懷疑牠為求脫身，不適咬開皮肉，導致傷勢嚴重。當時，協會獸醫為Bailey截肢，總算保存了牠的性命，可是牠的性格變得異常怕人，無法回到原主人身邊，只好等待好心人領養。

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昨夜往樹林方向逃走

香港拯救貓狗協會暫托義工Dana，決定帶牠回家照顧，希望透過愛和關懷讓Bailey打開心扉。可惜，今天凌晨12時許，Bailey因受驚而從居所奪門而出。Dana接受《香港01》訪問時表示，昨晚因工作而未能準時回家，於是聯絡寵物保母，餵飼家中兩隻暫托狗狗，並帶牠們外出散步。不料當保母打開家門，打算帶另一隻狗狗散步時，Bailey突然奪門而出，保母上前追截，卻未能跟上Bailey的腳步，最終只見牠往大圍銅鑼灣山路入口消失。

Dana連夜搜索樹林。（受訪者提供）

連夜摸黑搜索樹林

Dana接到寵物保母電話後，即時趕回大圍住所，一行人徹夜在樹林搜索。由於樹林並沒有設立行山徑，所以並沒有設立街燈，就連完整的道路都沒有，一行人需要在樹林摸黑尋找。「我哋好多時只可以照一步、行一步，而且好多時都要踩過、爬過啲樹先可以向前，我全身都俾樹枝刮傷，仲有俾蚊咬到腫晒。」心急如焚的Dana，更有好幾度跟寵物保母走散。

「佢傷口有機會滲血，雖然未至於帶嚟生命危險，但係我擔心佢無咗一隻腳，會失去佢本身嘅求生技能。」經連夜搜索，Dana仍沒辦法尋回Bailey。香港拯救貓狗協會的義工們得知Bailey走失後，今早亦有數名義工前往樹林協助。

Dana手上滿佈蚊咬痕跡。（受訪者提供）

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香港拯救貓狗協會所製作的尋犬啟事。（Facebook圖片：香港拯救貓狗協會）

市民曾一度遇見Bailey

「尋日12點幾到依家我都無瞓過。」尋找失狗有黃金12小時，Dana今天原本需要工作，不過為了盡早找到Bailey，她只好把工作壓後。「佢唔會發出任何聲響，佢完全唔會吠。」Dana認為尋找Bailey最大的難處，是牠非常膽小，不會主動親近人類，甚至會因而逃走，「佢都走得快，不過佢無咗一隻腳，所以跑嘅時候會好似兔仔咁跳下跳下。」她呼籲市民如遇見Bailey，請勿嘗試捕捉牠或走近牠，可先致電通知義工，如有時間可在原地等待義工到場。