排骨狗狗極肚餓15秒狂吞糧　主人竟稱牠太肥要節食

喜歡狗狗的人，怎可以這樣虐待狗狗。 英國有對夫婦，近日因虐狗被判禁養動物3年及罰款400英鎊。他們飼養的狗狗，被發現時極為瘦弱，幾乎是皮包骨，但這對夫婦仍堅稱：「牠們太肥了，要節食減肥。」

Sazzle獲救時的情況，背脊瘦得已見骨。（RSPCA）

皇家防止虐待動物協會（RSPCA）救援人員稱，「實在很難相信，牠是一隻斯塔福德郡布爹利與拉布拉多的混種狗，牠實在太瘦了。」

在這段令人震驚的影片裡，可看到一隻皮包骨般的狗狗，當接觸到食物後，便在15秒內狂把狗糧吃到肚裡。據悉，RSPCA人員在英格蘭的漢普郡，於Jason Bowditch與Samantha Rees-Bowditch這對夫婦家中，找到這隻混種狗Sazzle，以及一隻帶病的爹利犬Leggs。

Sazzle看到食物後，便想衝前去吃，可見牠極為肚餓。（RSPCA）

當被問及為何兩隻狗狗情況如此惡劣時，Samantha稱他們的家人都指「狗狗們太肥了，需要節食減肥。」但事實上狗狗身體情況虛弱，Bowditch夫婦被拘捕。在地方法院出庭時，法官指他們未能滿足狗狗基本需要，因此被罰400英鎊，以及3年內禁止飼養動物。

另一隻狗狗Leggs，獲救時也是極為消瘦。（RSPCA）

RSPCA在2018年8月時曾接到投訴，於是到訪這家庭，才發現這對夫婦有隻如此消瘦的狗狗。RSPCA的調查員Charlotte Coggins表示：「這實在是一宗令人沮喪的事件，兩隻狗狗沒有被棄養，但牠們卻沒有得到基本的照顧。」

~點擊圖片看現時兩隻狗狗的情況~

獸醫檢查後，發現Sazzl如此瘦弱，主要原因是缺乏足夠的食物。另一隻狗狗Leggs也面對同樣情況，由於缺乏照顧與食物，牠的毛髮凌亂而且顯得瘦弱。但經RSPCA義工照顧後，兩隻狗狗情況已好轉，更會安排牠們到新家庭裡生活。

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