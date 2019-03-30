軍犬在內地屢遭虐待　港義工出手拯救　助清理耳道逾千屍蟲

服務犬為人民服務，不過牠們的下場又如何呢？內地有一隻曾屬軍犬的德國牧羊犬，由於軍官不願意把牠帶回家，退役後一直過著飄泊的生活。 牠曾被主人虐待、遺棄，最近還因天氣潮濕，導致耳道有過千屍蟲寄生...... 有港人義工不單花錢讓牠到動物醫院接受治療，更為牠取名為「鷹紅」，盼大家記住牠曾是為人服務的「英雄」。

「鷹紅」在三年前被義工救出。（Facebook圖片：梧桐山動物救助隊）

Facebook群組「梧桐山動物救助隊」，經常都會張貼梧桐山當地流浪貓狗的情況，供義工參考、交流之用。最近，群組裡有義工發佈德國牧羊犬「鷹紅」的消息，引起不少人的注意。

早在三年前，義工拯救了一隻德國牧羊犬，牠是隻曾為內地服務的退役軍犬。但退役後軍官拒絕跟牠一起生活，並轉贈一位餐廳老闆。由於德國牧羊犬屬於大型犬，食量較一般中、小型犬大，餐廳老闆疑因開支太大，最後把牠捆綁後山，每星期只供牠吃一、兩餐，最後更送給流浪漢飼養。

▼▼▼點撃看鷹紅現況照片▼▼▼

逾千屍蟲藏耳 連醫生都嘔吐

牠過著風餐露宿的生活，最後被內地動物隊救出。被救出時牠當時身體狀況非常差，耳朵有屍蟲寄生，義工花了好一段時間，才把牠變回一隻正常的狗，總算撿回一命。可惜，上天並沒有庇佑牠，牠再次被人收養，最終因為照顧不善而退回。義工們不忍牠過著飄泊的生活，決定要照顧牠終老，把牠安排到梧桐山荔枝園生活。可惜園內的蒼蠅較多，它把狗狗的耳朵作為產卵的好地方，加上近日天氣潮濕多雨，牠的耳朵竟再次長出了逾千屍蟲。

義工發現後，趕緊把牠帶到動物醫院。義工與醫生合力清理其耳朵裡的屍蟲。耗掉三小時，義工在牠的耳朵總共拔出逾千條屍蟲，現場傳來陣陣屍臭味，就連醫生都忍不住嘔吐。

「鷹紅」的耳朵復原進度良好。（Facebook圖片：梧桐山動物救助隊）

恐移除耳朵免受感染

醫生指出，由於屍蟲破壞了牠耳道內的組織，令牠的耳道增新了大量新軟組織，讓牠的耳道嚴重收窄，藥物無法正常滲透到耳道，而且分泌物亦無法正常排出，導致發炎。醫生建議，最理想的做法是把耳道切除，減低再受感染的風險。目前可以先控制感染情況，再決定是否需要動手術。

過去，義工們都把牠稱為「德牧」。醫院的工作人員認為總不能整天把牠的品種「德牧」當作名字，希望為牠改一個名字，所以義工決定叫牠「鷹紅」（取諧音「英雄」）。現時，德牧的耳朵復原情況不錯，不過義工指出，如牠日後繼續在荔枝園生活，就得把耳朵移除，以避免再受感染。