日知名街貓攝影師訪港　拍出不一樣的港貓

說到日本知名的街貓攝影師，大家會想起誰呢？ 日本攝影師沖昌之（Masayuki Oki），平日喜歡以鏡頭記錄東京流浪貓的日常生活，拍下街頭流浪貓各種不同的面貌。他最近曾來港旅遊，並拍攝了大量港貓照片，記錄了他眼中的港貓們！

日本攝影師沖昌之以拍攝街貓而為人所知。（Instagram圖片：okirakuoki）

日本攝影師沖昌之（Masayuki Oki），特別鍾情於日本街頭的流浪貓。在他鏡頭下的貓咪，樣子未必最可愛，姿勢亦未必最端正，偶爾還會站得東歪西倒，背景亦只是平常的東京街道。然而，這些樸實的照片，卻能展現出東京街貓最真實的一面。

▼▼▼點擊圖片看東京街貓眾生相▼▼▼

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5年拍攝22萬貓照

他過去5年曾拍攝多達22萬張街貓照片，並推出多本街貓攝影集，每本攝影集都花盡心思，按照不同的主題挑選出相關貓照，當中《残念すぎるネコ》（意譯：殘念貓），便收錄了多張樣子搞怪的貓照片，每張都充滿「殘念」！他亦曾出版一本名為《ぶさにゃん》（醜貓）的攝影集，書中結集了東京下町地區的貓照片，相中每隻貓咪樣子都奇奇怪怪，相當有趣！

▼▼▼點擊圖片看他眼中的港貓▼▼▼

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2月到訪香港

他既是位攝影師，又是位愛貓之人，他又豈會獨愛日本街貓呢？他每次到不同的國家旅遊、工作，都必定會帶備相機，為當地的街貓拍攝照片。他在2月底更到訪香港，更拜訪了大澳、油麻地果欄等地，所經之處只要有貓咪，他都會毫不猶豫地按下快門，為牠們拍照留念。

大家覺得在他鏡頭下的港貓，跟大家平日拍下的貓咪，有沒有不同呢？

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