日本網友分享可愛插圖　秒速學懂貓狗身體語言

相信不少主人家中的貓貓或狗狗經常都表情、動作多多，但當中包含的意思大家又知多少呢？ 近日有日本網友分享了兩幅插畫，拆解貓狗的身體語言，吸引一眾網友分享及讚好。

日本網民分享貓狗身體語言插畫。（Twitter@My9IsSVhe1FRLvx）

兩名網友日前引用美國插畫家Lili Chin的作品，於Twitter分享給一眾網友，希望一起學習貓狗的身體語言，特別是新手主人們。

點擊圖片觀看

+ 14 + 13 + 12

原來一個簡單的動作、表情背後蘊藏著這麼多意思，真是長知識了！大家與家中主子相處時要注意囉！

Twitter原文

其實Lili Chin亦有設計出各款動物商品，全都十分精美可愛，有興趣的讀者不妨到她的網站瀏覽吧！（網站連結）

（doggiedrawings圖片）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁