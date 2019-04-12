女貓奴情傾路邊被遺棄小狗　眼神初接觸即被融化：要留住牠

你自問是100%的貓奴？但可能事實並非如此。 在美國，有名女子一向自問是名貓奴，對貓咪早已鞠躬盡瘁，甘心命抵奉獻一切。但不久前，她卻遇到一隻被遺棄小狗，從此才發現，原來自己除了喜歡貓咪外，對狗狗也是充滿了愛。

是狗狗選擇了主人？還是主人選擇了狗狗？（twitter@TeganG_）

一隻被人遺棄在美國威斯康辛州，一條鄉村街道上的小狗，因一個偶然機會，改變了自己的命運。當時海軍陸戰隊的退役軍人Tegan Griffith剛巧開車經過，她沿著一條碎石路上行駛時，留意到溝渠邊有隻奇怪的東西出現，原來是一隻很小的比高犬在尾隨著。

貓咪King似乎對新來的狗狗很感興趣。（twitter@TeganG_）

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Tegan把車子停了在路旁，然後把這小狗抱了起來。她發覺狗狗身體很凍冷，而且明顯很肚餓，於是便把唯一的早餐，一些芝士串給了狗狗吃。由於正趕著上班，她隨手便把小狗放進懷裡，然後帶著牠一起去上班。直到放工後，Tegan才有時間去處理這小狗。她聯絡了當地的動物庇護中心Forest County Humane Society，並得知原來這小狗還有3兄弟姐妹，一起被人遺棄在Northwoods森林附近。於是Tegan便帶狗狗到庇護中心，讓狗狗與親人們團聚。

Tegan在2005年時加入了海軍陸戰隊，更曾參與2008年伊拉克戰爭的相關工作。（twitter@TeganG_）

我自問是個貓奴，已好一段時間沒有和狗狗相處，因此見到這可憐的小狗時，實在有點不知所措。我把小狗放到背心裡讓牠取暖，然後便帶著牠去工作。據庇護中心的義工透露，小狗還有3個姐妹，都是被人遺棄的。我決定要將牠們都收養，給牠們一個永遠的家。 Tegan Griffith

Larry是隻為食的狗狗，見到零食便只顧吃，什麼都不理了。（twitter@TeganG_）

「當我與這小狗眼神初次接觸時，我便決定要留住牠。」於是Tegan便到庇護中心辦理領養手續，並與未婚夫一起替狗狗起名叫Larry。除了Larry外，Tegan同時決定要把牠的3個姐妹都一起領養。現時4隻狗狗還在庇護中心，正接受身體檢查與注射疫苗，預計這星期內便可來到Tegan的家。

Tegan正期待著Larry的到來，與牠一起展開人生的新一頁。（twitter@TeganG_）

Tegan還記得帶Larry回家，與家中貓咪King初次見面的情況。這隻貓咪King住在她家已10年多了，是她還在海軍陸戰隊工作時領養回家的。「我看到貓咪對狗狗的到來感到興奮，而我也相信狗狗們的出現，會令我的人生更加豐富多彩！」

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