【義字當頭】客人來訪哥基要暫關籠　小主人陪坐牢場面超可愛

狗狗與小孩之間能有多好感情？ 近日有網民在社交群組，貼出了家中小孩與哥基的親密照。事緣有客人來訪，哥基要暫時關到籠子，小主人竟然也跟著爬進去，而且把門關上，場面可愛極了。網民直指「他們有心底話，要在秘密基地裡談」。

小孩自己爬入籠子裡，與一直伴在狗狗身旁。（facebook@爆廢公社二館）

這張有趣的「入籠照」，出自Facebook群組「爆廢公社二館」。網民指家裡有人到訪，而且還帶著小孩，擔心哥基過於熱情，所以想暫時把狗狗放到籠裡。沒想到小兒子也跟著一起幫忙，更主動爬到籠子裡，與哥基一起同困籠中。

不知BB與小哥基在聊什麼心事。（facebook@爆廢公社二館）

小孩才1歲多，但已把狗狗視為最重要的朋友。（facebook@陳欣吟）

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這隻哥基叫奧迪，與1歲多的兒子情同手足，每天都黏在一起，形影不離，已分不開誰是誰的保母，但沒想過他竟然會爬到籠子裡陪著狗狗。平日小孩快要跌倒時，奧迪是第一個跑去當肉墊；當責怪孩子時，哥基也會走來吠叫，完全是個全天候保母的樣子。網民在文中也說了，籠子沒有上鎖，是小孩自己堅持要進去，拍照後已讓小孩出來。

實在不知道為何小孩要把自己也關到籠子裡，難道真的有驚天大秘密要談？（網上截圖）

不少網民回應，真的是很窩心的一幕。「BB擔心好兄弟寂寞，所以跑進去陪伴、「這也太可愛了，感情好好！」、「好可愛，這籠子真大」、「奧迪有種兄弟我罩你的臉！」、「媽，籠子可能要換大點，我還會長大，兄弟還會長胖！」。

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