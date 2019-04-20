只有貓奴看了才懂得笑　11張共鳴圖教你日用品的正確用途

每次用電腦時，貓咪總會在鍵盤上走過？這些場面對貓奴來說，相信絕對不陌生。 有網民早前便在Facebook專頁上載了兩輯「貓奴啟蒙認知圖卡」，圖卡畫出了家裡各種日用品，並記低了它們在貓咪眼中的「真正用途」，不少貓奴看後都大有共鳴。圖卡更在網絡上廣傳，這輯圖到底有多吸引呢？大家不妨看看！

沙發是指甲挫。（Facebook圖片：壽司王）

網友王先生早前在Facebook專頁「壽司王」上載了兩輯「貓奴啟蒙認知圖卡」，結果大受網友歡迎，各個Facebook的貓群組都被他的插圖洗版！及後更推出了第二彈！

各種物品在貓咪的眼中都另有用途，例如沙發是牠的指甲挫、罐頭是牠的鬧鐘。這些小細節只有貓奴才能看懂，他還在帖文打上標籤「#看不懂的都是狗」，到底這輯圖卡能產生多大的共鳴？馬上點撃細看（記得向左掃看下一張）！

▼▼▼點撃看貓奴啟蒙認知圖卡第一彈▼▼▼

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▼▼▼點撃看貓奴啟蒙認知圖卡第二彈▼▼▼

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從事廣告設計的王先生，家裡養了三隻美國短毛貓，更為牠們開了設Facebook專頁，分享貓咪的日常生活。他平日亦喜歡畫畫，偶爾亦會把貓咪畫成圖畫。

「我先是從紙箱（甘蔗）那張得到靈感，才陸續發展其他作品的，」他接受訪問時指，畫這輯「貓奴啟蒙認知圖卡」的原意，「只是想把養貓的心聲用圖像與貓友們分享。」沒想到會如此受網友歡迎！

三隻美國短毛貓。（Facebook圖片：壽司王）

▼▼▼點撃看壽司王與兒子們的可愛照片▼▼▼

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