父親叮囑不要剃光狗狗　兒子竟為自下設計性感造型　企圖蒙混過關

台中街頭驚現造型「性感」的狗狗！這頭狗狗身上的毛髮幾乎全被剃光，只剩下屁股附近及四肢有少量短短的毛髮，驟眼看就像是一條三角褲。原來前衛造型背後，全因主人父親一句「不要把牠剃光」。

台中有一頭狗狗以「性感」造型現身街頭，牠名叫「多莉」。從圖片可見，牠身上的毛髮幾乎全被剃光，只剩下屁股附近及四肢有少量毛髮。

「多莉」的屁股附近保留了一片三角形的毛髮，驟眼看就像是一條三角褲。（Facebook@有點毛毛的）

原來「多莉」的前衛造型全是林姓主人的主意。事源夏天即將到臨，林姓主人每年也會為「多莉」剪毛，避免牠太熱或惹上寄生蟲。去年，「多莉」的毛髮被全部剃光。然而，家中父親一看到沒有毛髮的「多莉」便表示非常心痛，特別叮囑兒子今年不要剃光「多莉」的毛髮。

父親特別叮囑兒子今年不要剃光「多莉」的毛髮。

聽話的兒子聽從父親意見，今年決定為「多莉」留下部分毛髮，親自設計了這個「性感」造型。林姓主人在「多莉」的屁股附近保留了一片三角形的毛髮，驟眼看就像是一條三角褲。另外，他也保留了「多莉」四肢的毛髮，令「多莉」彷彿穿上了襪子般，造型惹笑。

「多莉」四肢的毛髮也被保留下來，令牠彷彿穿上了襪子般。

雖然這個造型十分搶眼，但飼主父親似乎頗有微言。林姓主人笑言父親被「多莉」的造型嚇呆，更拒絕與他交談，只顧著安慰「多莉」。林姓主人把「多莉」的新造型分享至Facebook群組，打趣地詢問寵物住宿推薦，表示「希望住個兩天避避風頭」；反獲不少網民笑指「你（主人）才應該要避風頭」。

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