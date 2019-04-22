200同伴全被領養　活潑狗狗無人愛　獨留收容所落寞眼神超心酸

位於美國密蘇里州（Missouri）的動物收容所「Wayside Waifs」不時會舉辦領養日，幫一眾小動物尋歸宿。在上周的領養日中，幾乎整個收容所的動物都被收養了，除了這隻活潑的狗狗。

上周末，美國動物收容所Wayside Waifs舉辦了為期兩天的年度「領養馬拉松」（Adoptathon）。活動圓滿落幕，成功幫助203隻動物尋得新主人，包括貓、狗和一隻天竺鼠。收容所內所有的狗狗都被領養了，唯獨剩下一隻名叫Kenny的狗狗。

Kenny發現全部同伴都被領養者帶走了，只剩下牠孤獨地留在收容所。（Facebook@ Wayside Waifs）

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活動結束後，Kenny發現全部同伴都離開了，似乎甚為失落。牠眼神落寞地望著收容所職員，表情令人心疼。收容所的發言人Casey Waugh指Kenny性格友善，而且十分親人及活潑，對牠未被收養感到不解。

收容所發言人指Kenny性格友善活潑，對牠未被收養感到不解。（Facebook@ Wayside Waifs）

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雖然Kenny未被收養，但Casey指牠現時也很享受職員們給牠的愛。Casey補充道：「牠早前才跟義工們外出閒逛，不但享受了一頓早午餐，還收到了一個新的頸圈及骨頭。」

因Kenny性格非常好動，收容所表示牠較適合沒有幼童及寵物的家庭。職員們均很希望牠能盡快找到新主人，不用再孤獨地留在收容所內。

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