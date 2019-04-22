店舖突起火回頭已太遲　貓主發千字文叮囑：籠放當眼位

假如家裡發生火災，危急之際應該要怎樣帶貓狗逃生呢？ 早前，台灣發生一宗小火災，有位貓主的店舖起火。事主發現後立即帶同店內貓咪逃離火場，可惜有隻貓咪行蹤不明，遺留在火場裡。她想走進火場裡救貓，卻被消防隊阻止，幸好在最後關頭消防員出手幫助後，終於救出貓咪。她其後在Facebook群組發文，分享火災經歷，並提醒貓友隨時做好逃亡準備。

慌忙之間，心宥的男朋友急忙地把貓咪放在貓籠裡（貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

台灣有網民在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發表了一則帖文，內容有關上星期六（4月20日），店舖失火害貓咪差點喪當場的經歷。

網友心宥店舖養了三隻貓，她當天下午原本跟貓咪在店裡一起睡覺，突然她聽到店外有人喊火災。當她張開眼睛，已經看到濃煙密布，於是她先把兩隻幼貓帶到通風的地方，再請男友拿貓籠接牠們出去。

▼▼▼點撃看火災當日的相片▼▼▼

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兩隻幼貓在店外稍為安頓下來，心宥便馬上走回頭，想救店內另一隻成貓。此時，消防員卻因安全關係，阻止她走進火場，她憶述當時的情況道，「我拜託消防隊員一定要幫我找貓，我看到每個消防員都拜託，我就站在店外一直看、一直等，心裡只能祈求貓貓會躲得好好的。」

眼看著消防員不停進出火場，卻沒有一人帶著貓出來，心宥非常難過。最後，她哀求消防員讓她一起進火場尋貓，幸好貓咪喜歡說話，她一叫貓的名字，牠就馬上回應，成功把躲在廁所裡的牠救出。

▼▼▼貓主家裡亦讓了很多貓咪▼▼▼

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這次火災對心宥來說，是次非常難忘的經歷。她及後在Facebook群組分享這件事，不但要感謝消防員的幫忙，更叮囑貓友要為災難做好準備，「外出籠一定要放在隨身拿得到的地方，多貓家庭要準備好洗衣袋和籠子，平常都要把最壞的情形想一遍，才不會在緊要關頭不知所措。」

心宥今天（4月22日）把事件張貼在群組後，在短短兩小時間，已有2000人讚好。大部分網民留言表示「平安是福」、「人貓平安」，亦有網民建議，可以先用洗衣袋裝貓，然後放進手提包或洗衣藍，便能在最短時間把貓咪帶走。

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