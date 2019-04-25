【寵物情緣】貓咪隔窗傳情　主人介入互留字條安排浪漫約會

當貓咪出現異常舉動時，主人當然會極擔心。但如果貓咪是對著窗口喵喵叫，你會怎麼做呢？ 在美國便有貓咪主人，留意到近日貓咪總是看著窗戶在叫，終於發現原來對面大樓有另一隻貓咪坐在窗邊。主人為了將貓咪心意傳達，更留下字條替貓咪傳情。這個隔窗傳情的故事，已引起大批網網留意，期待有進一步發展。

貓咪間的感情，能否開花結果？（twitter@kenziecoffman）

春天來了，貓咪也渴望得到愛情。

這則有趣的故事來自美國紐約，有主人留意到家中的貓咪，近日一再在窗前跳來跳去，並發出喵喵叫聲。於是順著貓咪凝望的方向，終於發現對面大樓原來有隻貓咪正坐在窗前。無可否應，家中的貓咪已迷戀上對方。

偷偷望著自己喜歡的人，也是一種幸福。（twitter@kenziecoffman）

～按圖看看喵星人的愛情劇是如何上演～

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主人Mackenzie Coffman在周一時（4月22日），於Twitter裡貼文指出貓咪似乎戀愛了，隨即引起網民熱議。「在我剛睡醒時，便留意到貓咪Simon正對著窗戶叫著，於是我抬起頭順著貓咪叫的方向細看，終於留意到牠正看著對面大樓的窗戶，那裡有一隻貓咪坐著。我在這裡住了兩年多了，但從來沒見過這隻貓。」

主人表示會持續更新，將這快樂的故事與大家分享。（twitter@kenziecoffman）

留言自我介紹

無可否認，Simon已迷上了鄰居的貓咪，但不知牠最後能否開花結果。起初，鄰居的貓咪似乎沒有留意到Simon，所以Simon嘗試在窗台上跳來跳起，以引起對面大樓貓咪的注意。由於擔心貓咪感情會落空，於是Mackenzie決定要介入貓咪的愛情，開著玩笑的在窗戶上，放了一個留言替貓咪作自我介紹。

Simon滿心期待與好朋友見面。（twitter@kenziecoffman）

不久後，鄰居便留言回應了，原來貓咪Simon也有引起對方的注意。不過可能心急回應，在文法上出錯了，但很快便再貼出紙條糾正。這舉動也引起網民討論，認為貓咪主人為了愛貓的感情事，也顯得很緊張。

Theo！不久後你就可見到好朋友了！（twitter@Theothecat5）

相約在今天

現在兩隻貓咪的主人已交換了Twitter並成為朋友，相約在今天（4月25日），讓兩隻貓咪見面有近距離接觸。網民都急不及待，期待這愛情能開花結果。在短短幾天內，已有超過28萬讚和10萬次轉發，並留言指「我們等著貓咪們的愛情故事，期待你們的更新」。

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