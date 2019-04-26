法鬥客廳演愛情動作片　見震撼場面主人崩潰：我家狗沒一隻正常

大家會否也感到好奇，當外出工作忙碌時，家中幾隻毛孩到底會在做什麼打發時間呢？ 近日有網民從監視器(CCTV)裡，看到家中幾隻毛孩竟上演18禁畫面。雖然說食色性也，但重點是「牠們是兩母女！」。在看監視器的主人只能崩潰說：「我究竟看到了什麼？」

3隻法鬥分別是刈包（爸爸）、芋圓（媽媽）和粉粿（女兒）。（facebook@法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》）

許多寵主都會在家中安裝監視器，一來可慰藉人寵分隔之苦，同時也可監看家中毛孩有否作亂，會否有危險。但沒想到，近日有網民從監視器下，看到3隻法鬥竟上演18禁愛情動作片畫面。雖然說「食色性也」，但重點是牠們都錯配了！母女和父女的配搭，實在令主人崩潰。

～點擊圖片看3法鬥在大廳上的18禁激戰～

刈包、芋圓、粉粿 （facebook@法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》）

我家狗狗不正常

影片在Facebook專頁「法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》」裡貼出，當網民外出回家時，留意到家中3隻法鬥反應有點奇怪，於是翻看監視器，竟然發現3隻法鬥原來曾激戰一場，主人無奈只能大呼：「我家狗狗沒一隻是正常。」

~點擊圖片看兩父母在幹著什麼傻事~

這段影片是去年的，但兩女兒卻玩起了「69」式般。（facebook@法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》）

影片裡可看到有隻狗狗躺在地上疑似發情，而另一隻法鬥則上前便直接嗅聞對方的胯下，這可能是動物的本能反應，但令主人崩潰的是，牠們是父女呀！原來，這3隻法鬥是父母和女兒，爸爸是深啡色的刈包，媽媽是黑色的芋圓，而淺啡色的是女兒粉粿。

另一般短片也令主人感尷尬，主人表示：「等等！這兩母女。我到底看到了什麼？我知道狗狗會模仿，但是粉粿啊！你模仿你老爸幹什麼？重點是芋圓你要不要那麼配合啊！」結果引來網民雀躍留言，更笑指「專家說狗狗的行為跟主人有很大的關係！」

~點擊圖片看3法鬥的生活日常~

一家人經常去旅行遊玩！（facebook@法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》

網民看到這些無碼影片後，邊說尷尬害羞又要看：「要打碼賽克吧？」、「先下載珍藏好，但有下載方法嗎？」、「這個無碼片主角很主動」、「我眼睛看到什麼。」

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