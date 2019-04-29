見在旁小狗被抱　百磅阿拉斯加犬即討抱　網民：主人差點閃腰

不要以為只有女人才會吃醋，其實狗狗也懂。 這短片雖然不是最新，但近日在網上再次被瘋傳。影片中一隻阿拉斯加犬看到在旁的狗狗被主人抱著散步，似乎很是羨慕。結果轉頭便向主人露出可愛臉求討抱。主人無奈之下，只得把這隻近百磅狗狗抱起！場面有趣，也是很感人，是真愛呀！

哼！無論我身型有多大，我主人也會抱我的！（影片截圖）

~點擊圖片看這可愛的阿拉斯加犬如何討抱~

這段極有趣的短片，近日在網絡上瘋傳。從影片中可看到，一隻身型龐大的阿拉斯加犬，看到旁邊的白色貴婦狗被主人抱在懷，看似很是高興，牠像是心有不甘。於是下一秒便轉身看著主人，還裝出一臉可愛來討抱。主人臉上的表情像是極為難，在百般無奈下也只能屈服。或許主人心裡在想「你當自己還小嗎？」但看著狗狗的渴望眼神，受點苦也是值！

那份渴望的臉神，主人只好屈服！（影片截圖）

當阿拉斯加犬被抱起後，還不忘露出得戚表情，擺尾伸舌耀武揚威著，彷彿示威般地在說著：「哼！我主人最愛錫我的了！他平常也是經常抱我的！」

網民都說這主人對狗狗是真愛呀！（影片截圖）

網民看後表示同情阿拉斯加犬主人那份無奈，「阿拉斯加犬的樣子真有戲」、「這爸真貼心，就算拼了老命，也要幫愛犬面子出一口氣」、「最後那表情超驕傲」、「對不起！我真的抱不起，能放過我嗎？」、「主人差點閃腰了。」