【勞動節】最好動狗狗排行榜　約瑟爹利排第10　第1位日走102分鐘

你家狗狗好動嗎？相信無論你家養了什麼品種的狗狗，牠們都是時刻展示著動力吧！ 狗狗總像是有無窮的精力，每天回家第一件事，當然便是帶牠外出放狗。原來，不同品種的狗狗，活躍度都有不同，以下的數據資料只供參考，但如果未能滿足狗狗的運動量，牠們可能會感到不高興啊！

好動的狗狗，像是有無窮的精力。（VCG）

我們都知道狗狗很好動，精力無窮的牠會到處走動，就算剛放狗回來，牠們也像是還沒滿足。在美國，便有公司透過狗狗GPS定位項圈，從150,000名使用者中收集數據。但事先要聲名，太過嬌小的狗狗，輕於10磅的狗狗由於不適合使用項圈，因此沒收集牠們的數據。

另外，數據只是收集了狗狗連續活動超過14天的數據，而且數值不包括室內活動，也沒法得知是步行或跑步。因此，一切統計數據，只供參考，應視乎每隻狗狗的實際情況，不用勉強牠們一定要與平均活躍時間相同。

~點擊圖片看10大最好動狗狗排行~

就算主人沒帶狗狗散步，狗狗也喜歡在家中踱步。（VCG）

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不知道以上的排行榜，是否如你猜想般呢？不過，這個統計已是幾年前的資料，而且只統計了純種狗。加上不少狗狗品種，在香港也比較罕見。但無論如何，喜歡狗狗的你，當然應繼續每天放狗，讓牠們保持身心健康。