【寵物行街街】3間市區貓Café成浪浪庇護站　客人合眼緣可領養

相信大家對貓Café 並不陌生，但原來貓Café 也有提供領養服務。《香港01》今次為大家搜羅了3間與眾不同的貓Cafe、工作室，大家不單可以跟店內的駐店貓玩耍，體驗一下養貓的樂趣，還可以領養店內的貓咪，正式成為貓奴！（部店舖在假日有機會休息，大家出發前記得要先致電查詢！）

位於旺角的「等一隻貓咖啡」。（Facebook圖片：waitingcatcafe）

等一隻貓咖啡

位於旺角區的「等一隻貓咖啡」，最適合居住在九龍區的貓友們。店內的貓咪都是無家可歸的流浪貓，後來被店主收養變成店長貓，每隻貓背後都有著牠們的故事。店主開辦「等一隻貓咖啡」目的，是為了想更多人關注流浪貓，店舖每月開支扣除營運成本後，都會把利潤捐助給幫助流浪貓的義工。店內有「檬檬基金」捐款箱，籌集客人的善款，捐助予貓義工購買糧食給流浪貓們。

店內設有領養板，張貼出待領養貓咪的資訊，供有興趣領養貓咪的朋友參考。

店內的領養板，提供領養相關資訊。（Facebook圖片：waitingcatcafe）

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+ 6 + 5 + 4

等一隻貓啡 Waiting cat cafe 店舖地址：旺角彌敦道642-644號陶德大廈3樓642室 營業時間： 星期一至五13:30 – 22:30 星期六及日12:30 – 23:00 公眾假期另作安排 查詢電話：94511543

浪浪抱抱的室內空間裡有流浪貓走動。（Facebook圖片：hugnhomeworkspace）

▼▼▼點撃圖片看「浪浪抱抱」的駐店貓貓▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

浪浪抱抱 hug and home

位於灣仔區的「浪浪抱抱 hug and home」，是一間人與貓共處的共享工作室「浪浪抱抱」。

工作空間分作室內和室外兩個區域，室內的區域有暫托流浪貓走動。店主希望為流浪貓尋家的同時，可能為牠們打造一個庇護空間。同時間，客人在不勉強牠們為大前題，可自由與牠們互動。

店內設有領養板，介紹每隻待領養貓咪的身世，供有興趣領養貓咪的朋友參考。而店舖亦會不定期舉辦領養日，為流浪貓尋家。

浪浪抱抱 店舖地址：灣仔日街1號 營業時間： 星期一至日13:00 – 20:00 逢星期三休息 公眾假期另作安排 查詢電話：5102 8695

新店開業三個多月。（Instagram圖片：Meowcastlehk 貓喵堡）

Meowcastlehk 貓喵堡

位於尖沙區的「Meowcastlehk 貓喵堡」，目前開業三個月。店舖與流浪動物組織「果園社企」合作，暫托流浪貓，並為牠們尋找適合的領養者。

店內共有七隻貓，其中三隻為「果園社企」暫托的小奶貓。客人在Cafe裡不單可以跟貓咪玩具，體驗養貓的過程，亦可以考慮收養場內的暫托貓咪，給牠們一個家。店內有手工製貓咪曲奇出售，收益扣除成本將會用於店內流浪貓的生活開支，如注射防疫針、身體檢查、零食等等。

▼▼▼點撃圖片看「Meowcastlehk 貓喵堡」的駐店貓貓▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

Meowcastlehk 貓喵堡 店舖地址：尖沙咀寶勒巷27號東匯商業大廈7樓 營業時間： 星期二至日12:00 – 21:00 逢星期一休息 公眾假期另作安排 查詢電話：6251 2147

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