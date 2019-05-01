浪浪小黃遭車撞至吐血　警員駕車鳴笛衝醫院急救：撐一下

當路上遇到受傷浪浪時，怎樣才能救到牠們呢？ 近日在台灣，便有網民在社交平台表揚有警員為救被車撞傷浪浪，親自開電單車並鳴笛送到獸醫診所。在送院前一直安慰浪浪：「撐一下！救你。」事後更自掏腰包支付醫療費用。網民得悉後，都稱警員有愛心是活菩薩。

小黃受重傷，被市民與警員合力搬到電單車上。（網上截圖）

近日有熱心網民將整件事發布到Facebook社交平台「沙鹿之美」群組，並表示高度讚揚警員熱心有愛。在4月16日時，台中沙鹿有隻流浪狗小黃被車撞倒，頭破血流並口吐鮮血，躺在路旁顯得奄奄一息。現場有大批市民圍觀，並向巡經該處的警員蔡瑞修、詹智皓求助。

~點擊圖片警員救小黃的驚險過程~

小黃及時送到獸醫處治療，才能幸保性命。（網上截圖）

警員蔡瑞修見到小黃情況危急，怕等救援人員到場會耽誤了時間，於是親自駕電單車並鳴笛送往獸醫處。據動物醫院獸醫表示，小黃送抵時已有嚴重的腦震盪，情況危殆。幸好送來的警員及時帶牠到來，當時蔡警員挽起袖子，抱起小黃把牠交給獸醫，事後更替小黃付了醫藥費。

警員蔡瑞修表示，他只是一心想救回小狗一命。（網上截圖）

據台灣媒體採訪報道，沙鹿分駐所警員蔡瑞修指，當時他正巡經該處，發現市眾圍觀著，並有人向他表示有流浪狗被撞，生命危在旦夕。當時他沒有多想，便向附近的市民要了一個箱子，將小狗抱起並放到警車裡，然後匆匆開車並鳴警笛，送到1公里外的獸醫診所。蔡警員表示，他出發前還一直向小黃說著：「撐一下！救你。」

小黃現已逐漸康復，不久後就可被市民領養。（網上截圖）

幸在獸醫細心照顧治療下，目前小黃已逐漸恢復，已送到台中市動保處收容。而動保處亦表示，待小黃傷勢完全復原後，便會公開讓市民領養牠。網民得悉事件後，更是讚揚警員有愛心「波麗士（police）大人感謝。毛孩加油。媽祖保祐。」、「從心裡的感謝你的愛心善心警察先生。你好心有好報祝福你全家身體健康」、「感謝警察先生的愛心，救毛小孩」、「簡直是毛小孩的活菩薩！」。

小黃的命，可以說是警員救回的。（網上截圖）

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