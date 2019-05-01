【萌寵充電站】兩腳暴龍貓憑意志克服生活難題　下樓梯也難不倒牠

現年7歲的Able曾因觸電而差點送命，牠在意外中失去了前肢及尾巴。只剩下後肢的牠沒有被命運打敗，反而憑著強韌的生命力成功適應新生活，就連下樓梯也難不倒牠！

這隻靠著後肢站立，站姿彷彿暴龍及袋鼠的貓貓名叫Able。主人為牠取這個名字，寓意一般貓貓做到的事牠也做到；而牠亦不負主人寄望，學懂了下樓梯、跳起、走路等技能。

Able的站姿就像暴龍般。（Instagram@able_maew）

6年前，當時年僅一歲的流浪貓Able正站在某個屋頂上，追著一隻雀鳥。期間，牠不慎碰到隔壁的電線，數百伏特的電流瞬間穿過牠的身體，造成小型爆炸，令牠失去了前肢及尾巴。

事故發生於泰國清邁市，附近居民聽到巨響後隨即將牠送醫。牠雖然保住了性命，但沒人願意收養牠，令牠不得不繼續流浪。

Able本身是流浪貓。（Instagram@able_maew）

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直至遇上現任飼主Walai Sriboonvorakul。在她的悉心照顧下，Able的健康狀況逐漸變好。Walai表示剛開始的復原期最難熬：「因為Able的傷口經常會痛。但幸好牠恢復得很快，而且還學會如何用後腿平衡。」

Walai家中共養有3隻貓，而牠們各自亦有著不同的身體缺陷。Able失去了前肢，而Fin Fin和Ginny則有後肢癱瘓的問題，需要借助輪椅行走。 雖然牠們並非四肢健全，但牠們卻憑著意志力成功克服生活的種種難題。

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