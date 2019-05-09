【萌寵充電站】「琉球皇」在港定居後過幸福生活　身體暴漲似個波

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今次為大家介紹的就是為港人熟悉的「琉球皇」小貓Oki！港人Jeffrey及女友在日本沖繩遇上牠後，不惜千里迢迢將牠帶到香港，給流浪的牠一個家。

大家應該對Oki及其剷屎官Jeffrey不陌生吧？（Facebook@琉球皇Oki）

2016年3月，港人Jeffrey與女友Crystal一同前往沖繩旅行，在琉球村遇上了流浪的Oki，自此結下不解之緣。他們跨過重重障礙，將Oki帶到1000公里以外的香港，更為牠取了一個霸氣綽號──「琉球皇」。

Oki本來是一隻沖繩的流浪貓，非常瘦弱。（Facebook@琉球皇Oki）

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Oki初見Jeffrey時非常瘦弱，但卻對Jeffrey二人份外熱情。不論他們走到哪裡，Oki都緊隨其後，並不斷發出叫聲。於是，二人將車內所有可供貓食用的食物都送給Oki，其後更四次特地帶同貓罐頭探牠。

Oki成功入屋。（Facebook@琉球皇Oki）

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到了旅程最後一天，他們專程和Oki道別，豈料Oki竟自行跳上了他們的座駕。就是這一跳，讓Jeffrey及Crystal決心收養牠。雖然跨國領養寵物手續繁複，足足耗費了他們近三個月，但他們依然毫不後悔。在這三個月期間，二人更曾因太過想念Oki，特地飛到日本探望牠。

從日本千里迢迢來到香港的Oki，適應力強得驚人。不但沒有水土不服，而且在第一天便學懂使用貓砂，更十分享受看電視。性格嬌嗲的Oki每天也會守著家門，等Jeffrey回家，甚是溫馨。早前，Jeffrey上載了一段短片，片中的Oki完美地跳過無葉風扇，媲美馬戲團的跳圈表演。

Jeffrey和Oki的故事感動無數網民，而Jeffrey亦正籌備出版一本圖文集，記錄Oki的萌照及故事，讓大家盡情回味。