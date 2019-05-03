【紅外線筆惹的禍】貓貓爭關燈釀「毆鬥」　由客廳扭打入房間

早前網上流傳能利用紅外線筆「誘導」貓貓撲向電燈開關，遙控牠們關燈。網民Eva抱著好奇心態，決定找愛貓們進行實驗；然而，實驗釀成了另一場打鬥。

Eva家中養有兩貓一狗，包括兩歲多的雄性虎斑貓「Simba」及約一歲的雌性黑貓「芝麻」。上周日（28日），Eva嘗試利用紅外線筆，讓貓貓們幫她關燈；但最後竟演變成兩貓「毆鬥」，完全忽略了她。

兩隻貓貓只顧「毆鬥」，完全忽略了Eva。（Facebook@天下貓貓一樣貓）

從片段中可見，Eva將紅外線投射到牆上的電燈開關，希望貓貓會撲上前順道幫她關燈。「Simba」看到紅點後似乎上當了，瞬即從床上跳到開關附近。然而，「芝麻」卻不停揮掌攻擊，令牠無法盯著紅點。在「芝麻」連番攻勢下，「Simba」終於忍不住還手。其後，牠們更索性跳到隔壁繼續打架，將紅外線筆拋諸腦後。

眼前的景象令Eva感到無奈又好笑，因為這與她預想中的「總有一隻貓會替她關燈」截然不同。她將片段分享到Facebook群組「天下貓貓一樣貓」，並留言感嘆：「有一種貓叫別人的貓」。

Eva表示，其實貓貓們之間感情不錯。（Facebook@天下貓貓一樣貓）

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Eva接受《香港01》訪問時表示，其實貓貓們之間感情不錯，只是愛撒嬌的「芝麻」經常會挑釁「Simba」。她指「Simba」在「芝麻」加入之前同樣嬌嗲，但現時已變成左性格獨立的哥哥。她更透露兩隻貓貓本身均是街市浪浪，幸好在機緣巧合下遇到她，搖身一變成為家中主子。