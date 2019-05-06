【萌寵充電站】髒髒貓全身毛髮灰黑色　霸氣巡視變身車站話事人

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次為大家介紹來自美國的髒髒貓，牠可以說是火車博物館裡的老大，由於牠大受歡迎，就連博物館裡也有售賣牠的周邊產品！

這個霸氣的面容，無可否認牠就是這裡的話事人。（instagram@ghost_train_of_old_ely）

一隻生活在美國「內華達北方鐵道（Nevada Northern Railway）」紀念博物館的貓咪，近日被網民熱烈討論。雖然這裡是一個現已停駛的火車站博物館，但在這裡，大家來看的除了是煤炭火車外，還有不少人是專程而來，為了看這隻髒髒的貓咪「Dirt」一面。

~點擊圖片看Dirt如何霸氣地巡視博物館~

這隻髒髒貓其實大有來頭，大批粉絲不遠千里而來，就是要見牠一面。（instagram@ghost_train_of_old_ely）

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內華達的Ely是個小市鎮，過去曾是Nevada Northern Railway的起點，以前主要是用來運送礦產，但如今已停用，並改建成收藏Nevada Northern Railway火車，以及大量歷史文物的博物館。據博物館的網站負責人Eric Mencis表示：「當大家前來參觀時，不時會出現戲劇性的一幕，就是當遊客沉醉在歷史氛圍，專注聽導賞員講解時，一隻貓咪便會從火車底鑽了出來，然後像是要引領遊客參觀般，霸氣地走在前方。」

就算是午睡，Dirt還是這麼可愛。（instagram@ghost_train_of_old_ely）

Dirt的由來

原來這隻霸氣十足的貓咪Dirt，已居住在這火車博物館11年了。據悉當年一隻流浪貓闖進博物館，並生下了一窩孩子，期後母貓便帶著孩子們離開，卻留下了這隻Dirt。Dirt一直躲在一輛1907年的蒸汽火車頭底下，遲遲不敢出來。經過工人們的耐心守候，以及用吞拿魚罐罐的利誘，貓咪終於打開心扉，從火車頭底下走了出來。

不用購票，更霸氣地在展覽品上跳動，牠就是Dirt。（instagram@ghost_train_of_old_ely）

這隻看似髒髒的Dirt，本身是隻黃色與白色毛夾雜的貓咪，但由於長期在煤汽火車裡走動，白色皮毛已變成灰色。但Dirt很聰明，牠似乎一早就知道不可用舌來舔自己清潔身體，但也是因為這油污與炭灰，助牠隔絕寄生蟲，以及附著在毛皮上的髒細菌。

當牠這樣向你撒驕時，牠的魅力你能抵擋嗎？（instagram@ghost_train_of_old_ely）

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Dirt沒有華麗的毛髮，但卻是相當踏實，與這近百年歷史的火車頭相當配合。牠像是知道當年工人們曾付出辛勞的血汗，因此牠每天都會霸氣地巡視四周，面露驕傲的表情跳上火車上，傲視一切。如今，牠就是這裡的話事人，會勤勞地檢查每個細節，以確保一切運作正常。

沒有看錯，這裡除了售賣與火車相關的紀念品外，還有Dirt的T-Shirt！（instagram@ghost_train_of_old_ely）

就是牠的霸氣與傲慢，吸引了大批的遊客前來想看牠一面。據Mencis表示，大約在兩年前開始，他在社交平台發布了Dirt的相片，令人意想不到的，是這竟令Dirt一夜成了網紅，牠有大量的粉絲，大家都渴望一睹牠的風采。

你會為了Dirt，特意來到這遍遠的小鎮嗎？（instagram@ghost_train_of_old_ely）

如今Dirt已是一隻薄有名氣的明星貓，這個火車博物館除了有售賣火車類的紀念品外，還能買到有關Dirt的周邊產品，例如是T-Shirt、鎖匙釦、咖啡杯等等。不少遊客在購物時，竟意外地看到Dirt的現身，這為世界各地的粉絲帶來了不少歡樂。

其實Ely這個小市鎮只有約4000人，但火車博物館一年便吸引了約30000人前來參觀，裡面更有不少是Dirt的忠實粉絲！由此可見，Dirt實在是髒得有道理，牠更為小鎮帶來不少經濟效益呢！