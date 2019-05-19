把狗狗獨留在車上，到底會發生什麼事呢？ 近日有一段影片在網上爆紅，內容是美國阿拉斯加州某家商店外，早前（5月3日）有狗主把一隻拳師犬獨留在車上，結果發生了一宗小趣事。

到底是誰一直響咹？（影片截圖）

本月初（5月3日），有美國阿拉斯加州某家咖啡室門外，發生了一件趣事。有位車主把車停泊在咖啡室門外，然後走進一家店內喝咖啡。在他享受咖啡期間，他忽然便聽到吵耳的響咹聲。他指出，「響咹持續兩分鐘，並沒有停止的跡象。我開始覺得生氣，於是走到停車場上。」響咹聲打擾他喝咖啡的雅致，他匆匆把咖啡喝完，便走出咖啡室，往停車場走過去。

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▼▼▼原來司機是拳師犬？牠一臉淡定就好像在說：「老友，你車擋著我。」▼▼▼

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他拿出電話，把他向汽車的過程拍攝成影片。當他走到司機位前，他發現響咹的竟然是一隻拳師犬！牠單手按著軚盤的響咹鍵，淡定地看著他走過來，而且沒有鬆開手。他嘗試敲窗阻止牠，不過拳師犬只盯著他，文風不動。即使他不耐煩再次敲窗，牠仍沒有放手的意圖。他最後只好放棄追究。到底這隻拳師犬響咹響了多久呢？

牠彷彿在說：「老友，你的車擋著我。」（影片截圖）

影片被《英國郵報》轉載後，不少網民都因為拳師犬可愛的樣子而會心微笑，「牠的樣子說明了牠在車上很無聊。」、「牠在找主人，別打擾牠。」亦有網民擔心，拳師犬長時間留守在車上，會否因此而中暑，並留言呼籲大家切勿把犬隻獨留於車上，「希望牠不會感到炎熱。」