為養狗台女屢分手　遇見「對的狗奴」拍拖1個月即閃婚

因結婚生子而棄養動物的事件屢見不鮮，令人心疼。 台灣一名女子日前在網上分享婚照，所有照片中都總有個矮小的身影陪伴左右，那就是她的愛犬。這輯愛犬陪伴出嫁的溫馨照片大受網民歡迎，新娘希望提醒別人勿因結婚而棄養寵物。

台灣女子‎莊珮珮‎日前（13日）在網上群組分享婚照，相中不乏其愛犬「莊東東」的身影，場面甚為溫馨。莊珮珮在帖文中寫道：「希望大家不要因為結了婚就不要毛小孩」，愛動物之情不言而喻。

一名台灣女子日前（13日）在網上群組分享婚照，相中不乏其愛犬身影。（受訪者提供）

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莊珮珮‎接受《香港01》訪問時表示，因看過太多人因結婚生子而棄養寵物，她對此心疼不已，遂決定用自身經歷提醒他人不要棄養。她指，曾有過多段戀情，可惜每次也因男方不喜歡「東東」而分手收場，愛狗如命的她更直言：「有我就有牠（東東），沒有牠（東東）就沒有我。」

她坦言因丈夫在拍拖時對其愛犬無微不至，才令她下定決心與這人終老。（受訪者提供）

丈夫主動尋找寵物友善場所約會

直至莊珮珮‎遇上現任丈夫，後者對「東東」無微不至，令她下定決心與這人終老。任職汽車美容的她憶述與丈夫相識經過：「他光顧了我工作的店兩年多，直到我看見他經常買食物逗『東東』，才開始與他聊天。」拍拖期間，丈夫（當時為男友）總不介意她帶同「東東」外出，更會主動尋找寵物友善的地方約會。

新娘笑言：「看見他（丈夫）以『東東』為優先，我就知道他值得付託終生。」（受訪者提供）

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疼愛狗狗而決定付託終生

拍拖短短一個月，兩人已決定結婚；莊珮珮‎笑言：「看見他以『東東』為優先，我就知道他值得付託終生。」新婚的她雙喜臨門，發現自己懷有身孕；其丈夫在挑選嬰兒車時，也特地選能同時載狗的款式，令她更自覺嫁了對的人。