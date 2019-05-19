今年初，有一隻因車禍受傷的流浪狗BB被市民送到愛護動物協會SPCA，獸醫認為牠須要施截肢手術，然而牠有嚴重貧血，未必能應付手術。醫生特意安排另一隻狗為牠輸血，對方竟恰巧是一隻三腳狗，原本並沒有血緣關係的牠們，因為一次輸血，成了血脈相連的好兄弟。

SPCA獸醫Dr. Gladys與三腳狗Kasper。（吳家俊攝）

今年3月，流浪狗BB「Kasper」被市民送到SPCA，當時Kasper遇上交通意外，右前肢被小型貨車輾過而損毀，皮膚嚴重糜爛。獸醫為Kasper照X光、做檢查，發現牠有嚴重貧血。Kasper右前肢的情況持續惡化，並出現感染跡象，必須做手術切除。

做手術須先輸血

Kasper的主診醫生Dr. Gladys指出，「一定有死亡的風險，牠的腳已經開始壞死，有機會引致敗血病，不過佢貧血情況嚴重，佢一定要輸咗血先可以做手術。」醫生商議過後，決定先替Kasper輸血，提升牠的血指數，再做手術。

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三腳狗互相扶持

當時醫生安排了瑪連萊犬Rico為Kasper輸血，恰巧Rico亦是一隻三腳狗。Rico在去年11月被困下水道，導致右後肢嚴重受傷，需把受傷部位完全切除，牠在手術後回復得非常好，身體在短時間回到健康的水平：「輸血當天其實準備了三隻捐血狗，當時Rico只有完全吻合捐血狗的條件，所以我們便選了牠。」

Kasper輸血後沒有任何不適反應，翌日醫生便安排截肢手術，成功為牠移除了受損的右前肢，Dr. Gladys續指，「Kasper和Rico都非常有緣，佢哋同時間出現喺愛協。喺Kasper有需要幫忙嘅時候，Rico可以伸出援手，經過呢件事，佢哋成為咗血脈相連嘅好兄弟。」及後，Rico好狗有好報，更獲好心人收養，現在已經在新主人的家裡生活。

Kasper目前仍然在SPCA灣仔總部等待領養，「歡迎大家嚟到灣仔領養中心探望Kasper，仲有好多動物尋找同一個家，如果有興趣可以嚟領養中心，並留意愛協動態。」

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