【萌寵充電站】金毛犬帶兄弟上山下海　承諾陪伴一生一世

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 金毛尋回犬Gumbo年紀輕輕已走遍美加等地，到訪無數名勝。除了主人外，牠在旅途上還有另一位伙伴──那就是牠的狗玩偶Shrimp！即使去到哪裡，Gumbo也會帶著它同行，Gumbo的主人還為牠們開設了專屬的hashtag「#gumbowithshrimp」。

金毛尋回犬Gumbo來自加拿大溫哥華，現年4歲多，正值狗狗的壯年期。牠的主人最愛帶著牠四處遊歷，走遍美加等地，上山下海也在所不惜，並為牠拍下不少美照。

即使去到哪裡，Gumbo也會帶著Shrimp。（Instagram@mycaninelife）

別以為Gumbo只是一頭平庸的金毛尋回犬，其實牠的真正身分是一位「寵主」！Gumbo養了一隻狗玩偶作為寵物，並為它取名為Shrimp；即使去到哪裡，Gumbo也會帶著它同行，感情令人艷羨。Gumbo的主人還為牠和Shrimp拍攝了一系列的合照，並開設專屬的hashtag「#gumbowithshrimp」。

Gumbo的主人還為牠和Shrimp拍攝了一系列的合照，並開設專屬的hashtag「#gumbowithshrimp」。（Instagram）

▼▼▼Gumbo和Shrimp去過的這些景點，你也去過嗎？▼▼▼

+ 24 + 23 + 22

據了解，Gumbo是在2017年搬到溫哥華後才遇上shrimp。自此之後，牠們每天也緊緊黏在一起。貼身陪著Gumbo四處旅行的Shrimp有著專門的服裝、帽子、領巾、甚至是滑雪鏡，裝備一點也不輸Gumbo！

Shrimp有著專門的服裝、帽子、領巾、甚至是滑雪鏡！（Instagram@mycaninelife）

除了Gumbo外，牠的主人其實還另外養了兩隻狗，分別是Maple和Aslan。牠們經常陪著主人遊山玩水，到訪無數名勝，包括世界著名的馬蹄灣（Horseshoe Bend）及波浪灣（The Wave）。

牠們的主人將牠們視如珍寶，即使明知帶著狗狗旅行較麻煩，卻仍然堅持帶牠們出遊。她曾說道：「當我們在一起時，世界似乎變得更大了。」（When we are together, the world seems larger）