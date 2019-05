【萌寵充電站】金毛犬帶兄弟上山下海　承諾陪伴一生一世

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片,相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片,為大家打打氣。 金毛尋回犬Gumbo年紀輕輕已走遍美加等地,到訪無數名勝。除了主人外,牠在旅途上還有另一位伙伴──那就是牠的狗玩偶Shrimp!即使去到哪裡,Gumbo也會帶著它同行,Gumbo的主人還為牠們開設了專屬的hashtag「#gumbowithshrimp」。

金毛尋回犬Gumbo來自加拿大溫哥華,現年4歲多,正值狗狗的壯年期。牠的主人最愛帶著牠四處遊歷,走遍美加等地,上山下海也在所不惜,並為牠拍下不少美照。

即使去到哪裡,Gumbo也會帶著Shrimp。(Instagram@mycaninelife)

別以為Gumbo只是一頭平庸的金毛尋回犬,其實牠的真正身分是一位「寵主」!Gumbo養了一隻狗玩偶作為寵物,並為它取名為Shrimp;即使去到哪裡,Gumbo也會帶著它同行,感情令人艷羨。Gumbo的主人還為牠和Shrimp拍攝了一系列的合照,並開設專屬的hashtag「#gumbowithshrimp」。

Gumbo的主人還為牠和Shrimp拍攝了一系列的合照,並開設專屬的hashtag「#gumbowithshrimp」。(Instagram)

▼▼▼Gumbo和Shrimp去過的這些景點,你也去過嗎?▼▼▼

據了解,Gumbo是在2017年搬到溫哥華後才遇上shrimp。自此之後,牠們每天也緊緊黏在一起。貼身陪著Gumbo四處旅行的Shrimp有著專門的服裝、帽子、領巾、甚至是滑雪鏡,裝備一點也不輸Gumbo!

Shrimp有著專門的服裝、帽子、領巾、甚至是滑雪鏡!(Instagram@mycaninelife)

除了Gumbo外,牠的主人其實還另外養了兩隻狗,分別是Maple和Aslan。牠們經常陪著主人遊山玩水,到訪無數名勝,包括世界著名的馬蹄灣(Horseshoe Bend)及波浪灣(The Wave)。

牠們的主人將牠們視如珍寶,即使明知帶著狗狗旅行較麻煩,卻仍然堅持帶牠們出遊。她曾說道:「當我們在一起時,世界似乎變得更大了。」(When we are together, the world seems larger)