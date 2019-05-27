【狗狗鮮食】一文看清自製鮮食　營養材料配搭大公開

鮮食是否對狗狗有益？坊間一直有不同的說法。但讓狗狗吃得天然有營養，相信能改善狗狗體質，令狗狗活得更健康。這篇文章節錄自由跨版生活圖書出版的《養狗必識78件事──做個100分主人》一書，相信能為狗主釋除不少給狗狗吃鮮食的疑慮。

為甚麼要吃鮮食？

大部分狗主在養狗初期都覺得狗狗要吃狗糧，原因是狗糧標籤上顯示了足夠的營養，還有不同口味去配合、獨特配方……店員也會很有信心地介紹：「皮膚不好吃羊味的狗糧、想毛髮亮麗就吃三文魚、太胖要減肥就吃白魚」等等，讓狗主覺得吃狗糧也不錯！

狗糧真的完美嗎？

我跟大部分狗主一樣，在狗狗Karve小時候，為了讓牠的毛髮柔順亮麗一點，就挑三文魚口味的狗糧，結果Karve肚瀉了，拉了軟的糞便。到牠成年後，為了讓牠的皮膚好一點，便挑羊肉口味的狗糧，結果出現過敏情況。即使更換狗糧，本以為沒問題，但最後還是過敏，情況還比之前嚴重；而且我挑的狗糧都標榜為天然糧，後來發現Karve對小麥過敏便盡量挑不含穀物的，可是最後仍然過敏。

所以，很多人問我甚麼狗糧是最好的，我都會堅持世上沒有最好的狗糧，只能慢慢試、慢慢挑，看看哪個牌子和口味的狗糧適合你的狗狗。

還是鮮食好

到了最後一次，Karve又再吃狗糧過敏，我便不再讓牠吃狗糧。Karve本來是一餐乾糧、一餐由我煮給牠吃，反正家裏都會做飯，我便直接多煮一份給他，加些菜和肉。剛好有幾天出差不在家，由媽媽煮給牠吃，結果4天後回家，發現牠的毛變得超亮麗，整隻狗不同了，從此我便決定戒掉狗糧，並研究鮮食及其營養。

自從Karve吃鮮食後，牠的大便不臭了，而且毛髮光亮順滑、有彈性。Karve當然很快樂吧！每次我為牠準備大餐時，牠都很期待，不過別以為Karve因為狗糧不好吃，所以轉吃鮮食便覺得開心，相反，轉吃鮮食後，牠仍會吃乾糧。在戒乾糧頭幾天，媽媽跟我說Karve常流露想吃乾糧的眼神，很可憐。但是，當我知道「dry food addiction（乾糧上癮症）」*這個詞後，我便決定跟乾糧對決！

*乾糧上癮症：飼料有大量澱粉質，狗狗吸收澱粉質後會令血糖提升，產生快樂和滿足感，令狗狗對乾糧上癮。

經過大概2個月的時間，Karve差不多已經忘記了狗糧，對狗糧沒有太大興趣，給牠吃的話，牠還是會吃，只是狗糧對牠而言已沒甚麼特別。另外，牠的皮膚狀態漸漸穩定了，雖然遇上天氣轉變還是會出現問題，但只要配合天然的精油產品，便會很快好起來。

鮮食的好處 狗狗比較容易消化鮮食中的營養，同時鮮食能提供水份。另外，天然食物能改善體質，幫助身體進行自我修復，亦有助身體將廢物、毒素排出。疾病是身體毒素過多的警告，而進食鮮食能吸收充足的營養，既能減少毒素，又能排出廢物，這樣狗狗便能達致真正的健康。

～狗狗主要營養吸收來源和功用～

~鮮食營養成份及功用，點擊圖片放大看清楚~

餵食鮮食注意事項

1. 必須提供骨頭給狗狗，讓牠們吸收鈣質。

2. 一餐份量提供多於一種肉類，這樣狗狗能吸收不同營養，飲食更均衡。

3. 食材必須轉換，長時間吃同一種食材會影響吸收。

與其擔心狗狗吃鮮食會否營養不足、影響成長，或花盡心思去計算鮮食中的營養價值，倒不如多花時間給狗狗煮餐、帶牠們出去玩，這樣才能令他們真正快樂健康地成長。

鮮食心得分享

所選取之鮮食是否適合狗狗？

要衡量狗狗是不是吃到適合的食物，可透過幾方面觀察，包括：大便的份量、質量；毛髮的彈性、光澤；身體氣味；眼睛分泌物；口氣；精神狀態。

大便的份量、質量：應該沒有味道和數量少

毛髮的彈性、光澤：毛髮應富有彈性而有光澤，且皮膚不痕癢

身體氣味：不會有過多油脂分泌或發出體味

會否有口氣：除了蛀牙和口腔發炎會導致口氣外，胃熱也會產生口氣，例如長期食用較燥熱的食材，這時便要考慮轉換食材

眼睛分泌物：應沒有分泌物，相反則會產生分泌物或淚腺分泌物較多

精神狀態：應該比較活躍、快樂。如果沒力、鬱鬱不歡便可能不適合

健康的狗狗應該是充滿活力的。

鮮食配搭：在同一餐中提供兩種不同的肉類，並盡量以淡味配濃味的肉，例如雞配魚或牛，而非魚配魚或雞配鴨。肉類配搭以濃配淡為佳，如以雞肉及紅肉，記得先煮熟。

烹調方法：盡量選擇以蒸、烚、水煮等煮食方法，這些烹調方式較容易保存食物裏的營養，如想食物香一點，可在蒸後再微微烘或煎。

食物儲存：如果不能每天都即煮鮮食，可以一次過多煮幾餐，待放涼後再按餐分開放進冰箱內，而湯水更可冷藏成冰粒，到吃時按量拿出來解凍或翻熱即可。注意鮮食不可儲存多於一星期的份量。

狗主要多嘗試不同的食物配搭，讓狗狗吃得健康快樂。

鮮食與飼料配合

是否要把食物全改為鮮食，或間中提供狗糧，這視乎狗狗的健康狀態而定，就算主人沒空轉換成全鮮食，也可選擇一星期有1-2天改吃全鮮食(盡量減少澱粉質)，有助狗狗內臟排毒和淨化，得到休息。

主人要視乎狗狗的身體情況，考慮把狗狗的食物轉為全鮮食，還是以狗糧配合鮮食。

補充品

如果只餵飼鮮食，擔心狗狗缺乏部分營養的話，可在鮮食中加入內臟或酵素，或每星期給予一次骨頭，最重要的還是飲食要多元化，才能讓狗狗達致營養均衡。

看到狗狗滿足的笑容，是狗主最大的心願。

特別食材介紹

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(資料來源：www.foodcare.com.tw)

書籍介紹

本文節錄自《養狗必識78件事──做個100分主人》，跨版生活圖書出版

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編著：李宛澄（阿筠）

顧問：Dr. Karin Kuh （葛祖宜獸醫）澳洲昆士蘭大學獸醫科榮譽學士