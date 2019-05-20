趕及火化前取回遺照　狗主成功尋彭福公園攝影男：還咗個心願

《香港01》早前報道一名狗主於網上尋人，盼尋回於彭福公園巧遇的攝影師，取回其愛犬離世前的照片留念。事件引起巨大迴響，不少網民加入做搜尋義工，結果皇天不負有心人，在網民們的幫助下，狗主終成功於昨日（19日）在愛犬火化前，找到該名攝影師，取回與愛犬的回憶。

網民幫助下成功取回照片

狗主吳小姐於本月13日曾帶愛犬Uni（うに）到彭福公園遊玩，期間遇上一名男攝影師為Uni拍照。Uni在翌日（14日）意外身亡，因事出突然令吳小姐悲痛不已。因此，吳小姐盼能找到該攝影師，取回愛犬遺照留念。苦尋4天後，她昨日（19日）終在網民幫助下，成功與該攝影師見面並取回照片。

吳小姐從該名攝影師手上取回這批照片。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊相片看當天攝影師為Uni拍下的照片▼▼▼▼▼

9歲的白色貴婦狗Uni原本於下月屆滿10歲，卻因意外撞上桌角而身亡。早已為牠預訂好生日蛋糕的吳小姐忍痛取消生日會，改為提前領取蛋糕，盼於Uni火化當天為牠提早慶祝。《香港01》日前報道吳小姐的遭遇後，大批網民在網上分享此事，並發起人肉搜尋。

圖中男士為該名攝影師。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊圖片放大Uni生前點滴▼▼▼▼▼

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感激網民相助

因Uni遺體定於今天下午火化，吳小姐在昨日下午再次出發往彭福公園，盼能趕在火化前找到該名攝影師。就在前往途中，她恰好接獲網民通知，指該攝影師正身處彭福公園，最後二人成功碰面。吳小姐接《香港01》訪問時憶述當時心情激動，不住問該攝影師是否記得Uni。她感概道：「喺火化前還咗個心願，覺得好似如釋重負。」她同時表示很感激網民相助，對帖文引起關注感到受寵若驚。