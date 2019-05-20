【萌寵充電站】港短芝麻兄妹心靈相通　任何表情動作都神同步

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 本地女作家唐希文六年前收養了兩隻黑白唐貓「芝麻餅」和「芝麻糖」，牠們每天都在家表演神同步，即使身處不同地方，竟然都可以做出相同的姿勢！打從帶了牠們回家後，她便成為了一位貓奴，現在家裡總共養了4隻貓，組成了一個芝麻星球！

本地女作家唐希文自2013年開始成為貓奴，她收養了一對黑白色唐貓兄妹：芝麻餅（餅餅）和芝麻糖（糖糖），更於2015年出版《芝麻喵星人－禮服幪面Twins》，記錄牠們的生活趣事。

在餅餅和糖糖差不多一個半月大時，唐希文把牠們接回家，兩隻貓咪一直形影不離，每天會抱著一起睡覺。大概是因為同胎兄妹，餅餅和糖糖每天都會表演神同步，她曾經在專欄指出，「就算天各一方也會擺出相同的姿勢」，簡直神同步！

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▼▼▼芝麻星球四位成員！點撃下圖向←左掃看更多！▼▼▼

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及後，唐希文更先後收養了兩隻貓咪，分別是芝麻包（包包）及芝麻豆（豆豆），組成了一個「芝麻星球」。

她曾多次於專欄上分享四貓的日常生活，例如她本身很喜歡外遊，她不時都會去不同的國家旅行，她更會請寵物保母上門照顧芝麻喵星人。她分享指，寵物保母看似代替貓主剷貓砂、餵貓糧，但貓咪其實懂得分辨對方喜歡動物與否，她曾聘用兩位寵物保母，芝麻喵星人對他們一冷一熱，落差非常之大。