如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今集主角是來自香港的代表──唐貓「花生」！外表斯文的牠原來是位行山高手，貓奴攝影師Max兩年來帶牠征服十多個山頭，牠第一次行飛鵝山，已經可以自己走畢全程，令人驚嘆，是名副其實的「山系貓」代表。

兩年前的一次拍攝，令攝影師Max遇上真命天貓──「花生」。從前只對養狗感興趣的Max從此加入貓奴行列，對貓貓情根深種。興許是「貓似主人形」，「花生」跟Max同樣享受行山，一人一貓至今已結伴在十多個山頭留下腳毛及汗水。

「花生」跟Max至今已結伴走過十多個山頭。（Max Tang Photography）

後巷相遇定終生

談及相遇經過，Max仍記憶猶新：「當時油麻地啲後巷影相，見到佢（花生）背脊由頸到尾都傷曬，其實當時唔係好敢行近佢。」奈何他敵不過「花生」的黏人攻勢，最終決定帶牠求醫。原本Max只打算暫養「花生」，讓牠好好療傷；但不足一星期後，Max已拜倒在「花生」的魅力之下，決定收編牠。

Max第一眼看見「花生」時，因其背部傷口而不敢走近牠。（受訪者提供）

輕鬆挑戰首次行山

當時僅6個月大的「花生」精力充沛，經常在家中搗亂。Max靈機一觸，決定在上繩後帶牠外出閒逛，以「放貓」一招消耗其精力。「花生」當下雀躍的反應，寫下其行山生涯的序章。牠第一次行飛鵝山，已經可以自己走畢全程，令人驚嘆；而Max每次也會帶備可愛的貓服飾，為牠拍照留念。

「花生」首次行山已可自行走畢全程，令人驚嘆。（Instagram@peanut.devil）

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我唔想佢（花生）嘅世界淨係得窗口風景。 Max

除了「放電」外，Max帶「花生」行山背後還有一個目的。他笑言：「我想盡力畀多啲自由佢，帶佢睇下呢個世界，唔想佢嘅世界淨係得窗口風景。從前只想養狗的Max現時開口閉口都是愛貓，他更曾在網上發表愛貓宣言：「曾經我以為，我在街上救了妳是妳的運氣。今日我認為，原來當天我遇見了妳，才是我的福氣。」