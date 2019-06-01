【雪橇】碰到讓人起雞皮生物　嚇到跳起直奔找主人求救

對於不明生物的突然出現，無論是人或狗，其實都會感到驚怕，這是可以理解的。 不過，這隻雪橇對不明昆蟲似乎就有點大驚小怪了。明明是自己在逗弄昆蟲，怎料突然昆蟲黏在肉球上，便嚇得雪橇落荒而逃，像是要找主人救求。網民看到短片後，都笑稱「雪橇果然還是雪橇，沒有令人失望！」

勇武雪橇大戰小蟲，結果令人意想不到。（facebook@Woof Woof）

一隻雪橇犬在好奇心驅使下，首次與昆蟲來個親密接觸。怎料昆蟲竟黏附在肉球上，嚇得雪橇犬魂飛魄散，拼命揮動前肢，想用力甩開小蟲。但無論怎樣甩手，昆蟲還是牢牢黏著，最終牠似乎只能找主人求救。

網民除了取笑雪橇反應過大外，也有人指出這不好笑，當你遇到不明東西襲擊時，你可能有此反應。（facebook截圖）

影片開始時，雪橇犬正看著地上的昆蟲一臉好奇。然後牠便用右手嘗試撥弄這小東西，但好像沒太大反應。於是牠繼而舉起左掌，拍到昆蟲身上，怎料昆蟲竟黏附在肉球上，而且怎樣甩也沒法把昆蟲拍走。牠被嚇得四處亂跑，最終似乎是去找主人求救，跑出了鏡頭範圍。

網民看到這有趣的影片後，都被逗得笑了。「果然雪橇犬就是這種貨色」、「雪橇不意外」、「這是自討苦吃」、「嚇死寶寶！主人還不抱抱」、「好奇害死狗」、「膽小狗嚇到吃手手」。不過，也有網民認真地提醒狗主，昆蟲可能有毒，而且狗狗可能被昆蟲咬著不放受苦，不能輕視這問題。

～雪橇蠢事特別多，齊來點擊圖片，看看另一隻雪橇又做了什麼事～