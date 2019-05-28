蕭正楠黃翠如結婚一周年　甜蜜藏不住　借狗狗狂放閃光彈

蕭正楠一年前於宣佈與黃翠如的婚訊，二人於結婚一周年在峇里島補辦婚禮，近日更公開婚禮場面，可謂溫馨又甜蜜。 其實，兩人之間早就有一名乖兒子－「黃小六」，這孩子是黃翠如早前領養回家的，很快便得到家人、甚至蕭正楠的溺愛。回顧他們的拍拖階段，黃翠如及蕭正楠已不時借黃小六在網上社交平台大放「閃光彈」，令不少網民瞎了眼。無論如何，一起衷心祝福他們三口子幸福快樂吧。

蕭正楠與黃翠如選擇在結婚一周年，在親友的見證下於峇里島補辦婚禮。（IG_wongtsuiyu）

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打開蕭正楠及黃翠如的IG，你不難發現兩人上載的照片，都經常有一隻狗狗出現。牠就是黃小六。

黃小六是黃翠如早前一隻領養回來的小狗，牠之所以叫黃小六，是因為黃家家中有五姊妹，而狗狗排行第六是孻仔，所以取名小六。

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黃翠如曾透露黃小六的身世。黃指由於上任主人對牠不好，因此初到黃家時，黃小六經常會獨自躲在角落發抖，不過黃翠如對黃小六十分疼愛，用愛心將牠融化，不久後黃小六也很快融入黃家。至於會否帶同狗狗出嫁，黃翠如早前接受訪問時曾指：「父母都會拒絕，爸爸媽媽對牠的溺愛是我從小到大都未見過的。」

溺愛黃小六的不止黃翠如的爸媽，就連其丈夫蕭正楠也一樣對牠疼愛有加，蕭正楠把小六就如親弟弟般照顧。其實早在拍拖時期，黃翠如與蕭正楠也經常借上載黃小六的生活照「放閃」。

情侶一起養寵物能增加彼此的幸福感，這句說話放諸於蕭正楠黃翠如兩人身上，看來一點也沒錯。