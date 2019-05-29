【狗怕行雷】柴犬 7樓住所墮下亡　疑被雷聲嚇到跳樓

一頭黑色柴犬日前（27日）從7樓住所墮下，當場死亡。台北動保處推測狗狗因聽到雷聲受驚，所以失足墮下；但一名身處現場的目擊者卻反駁指，狗狗的主人表現反常，推測狗狗死因有可疑。

本周二（27日），台北市一頭4歲的黑色柴犬墮樓身亡。事發於傍晚約6時，柴犬從7樓住所墮下，頭骨斷裂及出現脫肛現象，當場宣告不治。

一頭黑色柴犬從7樓住所墮下，當場宣告不治。（台北市動保處）

台北市動保處接報到場，推測狗狗因被嘈雜的雷聲嚇怕，然後不小心推開紗窗，從鐵欄杆的縫隙意外墮下。警方亦判斷此案非人為，純屬意外。

台灣歌手李婭莎在其Facebook分享事件，直指狗狗死因有可疑。她表示在狗狗墮樓後恰巧路過，當時僅數名途人圍觀，於是其友人立刻報警。其後，柴犬的兩位主人一同出現，聲稱剛下班回來，因在家中不見狗狗蹤影，遂下樓找尋，恰巧看見這幕悲劇。

她形容兩位狗主反應冷靜：「一男一女看到狗狗已經死了，非常鎮定沒有哭，沒有一絲激動！」並質疑狗狗沒可能自行打開鐵窗墮下。

其實不少毛孩們也會被隆隆的雷聲嚇倒，變得緊張及不安。台北動保處指出，每年在雷雨季節也會遇到類似個案。因此為預防悲劇發生，飼主必須學懂如何安撫毛孩。

▼▼▼▼▼點擊相片放大看，教你如何在行雷時安撫寵物▼▼▼▼▼