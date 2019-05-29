【萌寵充電站】哥基皇爺愛出巡　腿短肥臀行山零難度

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這隻短腿的哥基犬叫「陳笨笨」，牠最愛遊山玩水，到處打卡留念。加上有一大班好朋友為伴，行山時也不會感到悶。不過腿這麼短，行山不會更累嗎？

本皇爺來到，還不把貢品獻上？（facebook@陳笨笨的懶懶日常 Bun-bun the Lazy Corgi）

這隻可愛的哥基犬叫陳笨笨，是男生，今年已4歲，最愛是和其他朋友仔一齊玩耍。縱然牠天生手短腿短，但仍無減牠對行山的興趣。更不時與朋友仔一起去行山，打卡拍照留念。

本皇爺又出巡，體察民間疾苦了。（facebook@陳笨笨的懶懶日常 Bun-bun the Lazy Corgi）

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香港的生活空間很狹窄，主人知道狗狗要多做運動，才對身心有益。於是不時帶陳笨笨一起行山，鹿頸、鶴藪、元荃古道、新娘潭、青龍頭、南生圍、南丫島等地方，都留下了牠不少腳毛。雖然笨笨行山不時都要停下來休息，但牠對行山充滿好奇心與樂趣，主人也樂於和牠一起打卡留念。

我最喜歡被靚姐姐抱著。（facebook@陳笨笨的懶懶日常 Bun-bun the Lazy Corgi）

【點擊圖片，放大看清楚陳笨笨的快樂笑臉】

有禮物收？所有東西都是本皇爺的。（facebook@陳笨笨的懶懶日常 Bun-bun the Lazy Corgi）

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雖然家中只養了陳笨笨一隻，但牠的朋友很多，而且主人不時會替人照顧毛孩，因此在fb和ig裏，不時會見到許多狗狗朋友。正因為笨笨經常有毛孩朋友陪伴，加上主人又常帶牠做運動，因此牠總是笑面迎人，一副無憂無慮的樣子。主人表示，笨笨最喜歡就是被靚女抱著！想了解更多有關陳笨笨的一切，可追縱牠的IG與FB。