如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 韓國一頭短腳貓憑著跳起一刻的萌樣，近日在Twitter風靡一時。短小的四肢令牠倍添可愛，更成功激發網民創意。日本網民將牠跳起的模樣Key在不同背景上，製作出多張作品。

韓國一名飼主早前拍下愛貓跳躍一刻，並分享至網上。貓貓短小的四肢顯得牠格外可愛，這張照片意外地成為了「潛力圖」，引發一眾網民發揮創意，二次創作成不同的爆笑作品。

彷彿懸浮在半空的Curry。（Instagram@euro_curry）

▼▼▼點圖放大看Curry「懸浮」在半空的真相▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

這隻貓貓名叫Curry，品種屬曼基貓，因此四肢天生較短。另外，其主人還養有一隻名叫Euro的摺耳貓，並在數年前已為牠們開設Instagram帳戶；因此牠們早已是一位「小明星」，擁有近3萬粉絲。

相比之下，Curry果然十分嬌小，兩貓之間有著最萌身高差。（Instagram@euro_curry）

▼▼▼▼▼即使不跳起的Curry同樣可愛▼▼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

▼▼▼點圖看網民們天馬行空的作品▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

起初，Curry的飼主僅在其Instagram張貼了兩張友人創作的改圖，相中Curry變成了雪地狐狸的一分子，又或是站在彈簧上。但一名日本網民將Curry的相片轉發至Twitter，令一眾日本網民也加入「創作團隊」，激發網民創意。

多張改圖作品的題材各有驚喜，當中包括被外星人捉走、變成機械人、變成電腦桌面圖示等等；唯一不變的是，Curry在每張相片中都依然可愛！